GRÄ­FEN­BERG, LKR. FORCH­HEIM. Am Diens­tag­abend brann­te eine Dop­pel­haus­hälf­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermittelt.

Am Diens­tag, gegen 19.15 Uhr, hat­te ein Zeu­ge ein Feu­er in einer Dop­pel­haus­hälf­te ent­deckt und über den Not­ruf mit­ge­teilt. Das Feu­er war am Weih­nachts­baum im Wohn­zim­mer aus­ge­bro­chen und brei­te­te sich schnell aus. Wenig spä­ter stand das Gebäu­de in Voll­brand. Den rund 80 Ein­satz­kräf­ten der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren gelang es schließ­lich den Brand unter Kon­trol­le zu brin­gen und im spä­te­ren Ver­lauf end­gül­tig zu löschen. Für die Dau­er der Lösch­ar­bei­ten sperr­ten Poli­zei­be­am­te die anlie­gen­de Stra­ße. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf min­de­stens 200.000 Euro geschätzt. Ver­letzt wur­de nie­mand. Die Dop­pel­haus­hälf­te ist nicht mehr bewohn­bar. Nach der­zei­ti­gem Stand der Ermitt­lun­gen dürf­ten die bren­nen­den Ker­zen am Weih­nachts­baum bran­dur­säch­lich gewe­sen sein.