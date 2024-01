Indi­sche Küche

Am Don­ners­tag, den 01. Febru­ar kön­nen Sie um 18:00 Uhr eine Koch­ver­an­stal­tung im Kul­tur­punkt Bruck besu­chen. Der Erlan­ger Freun­des­kreis Indi­en stellt an die­sem Abend Gerich­te aus ver­schie­den­sten Regio­nen Indi­ens mit­tels Koch­vor­füh­run­gen vor. Die zube­rei­te­ten Gerich­te wer­den dann anschlie­ßend in gemüt­li­cher Run­de vor Ort verkostet.

Kosten: 8€

Anmel­dung und Infor­ma­tio­nen bei Brit­ta Kla­mann, Tel: 0171 7930272, E‑Mail: britta@​klamann.​com

Fit in den Früh­ling – Akti­vie­re dei­ne kör­per­ei­ge­ne Apotheke!

Im Rah­men des Frau­en-Forums ent­führt Sie Hei­ke Run­ge am Sams­tag, den 03. Febru­ar ab 15 Uhr in die Welt des Fastens. Hier ler­nen Sie wel­che posi­ti­ven Aus­wir­kun­gen das Fasten auf den Kör­per haben kann.

Erfah­ren Sie, wel­che bio­lo­gi­schen Pro­zes­se hier­bei im Kör­per ablau­fen und wie das Fasten Ihnen dabei hel­fen kann, den Stoff­wech­sel zu regu­lie­ren, Gift­stof­fe aus­zu­lei­ten und das Immun­sy­stem zu stär­ken. Egal ob Sie bereits Erfah­rung mit dem Fasten haben oder sich erst­ma­lig damit beschäf­ti­gen, die­ser Vor­trag lie­fert Ihnen das nöti­ge Wis­sen, um eine fun­dier­te Ent­schei­dung zu tref­fen und sich auf eine berei­chern­de Fasten­zeit einzulassen.

Kosten: 5€ / 4€ ermäßigt

Bit­te mel­den Sie sich bis zum 31. Janu­ar im Kul­tur­punkt Bruck an! Tel: 09131 / 863586 oder Mail: kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de

Fasten­wo­che

Beglei­tet von der Fasten­lei­te­rin Hei­ke Run­ge bege­ben Sie sich in die­ser ambu­lan­ten Fasten­wo­che vom 16. Febru­ar bis zum 21. Febru­ar auf eine Rei­se zu sich selbst. Hier­bei ent­schei­den Sie, nach wel­cher Vari­an­te Sie fasten wol­len. Sie wer­den unter­stützt bei der Zube­rei­tung und Orga­ni­sa­ti­on der Mahl­zei­ten und haben Zeit sich aus­zu­tau­schen, neue Impul­se zu erhal­ten und kön­nen gemein­sam mit ande­ren die Fasten­zeit begehen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung unter: www​.dei​ne​-fasten​zeit​.de/​k​o​k​n​t​akt

Stan­dard meets Latin

Am Sams­tag, den 03. Febru­ar kann ab 20:00 Uhr in zwang­lo­ser Atmo­sphä­re das Tanz­bein geschwun­gen wer­den. Unser Tanz­abend-DJ Tor­sten legt dafür ent­spre­chen­de Musik auf.

Kosten: kosten­frei, Spen­de wird erwünscht

Infor­ma­tio­nen beim Kul­tur­punkt Bruck, Tel: 09131 / 863685, E‑Mail: kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de

Mon­go­lei – Von Mensch zu Mensch

Der Natio­nal Geo­gra­phic Autor und viel­fach preis­ge­krön­te Foto­graf Frank Rie­din­ger kommt in den Kul­tur­punkt Bruck! Im Rah­men des Fern­weh-Forums erzählt er am 08. Febru­ar ab 19 Uhr von der ein­zig­ar­ti­gen Land­schaft und den span­nen­den Geschich­ten der Men­schen der Mon­go­lei! Mit die­ser Mul­ti­me­dia­show berich­tet der Mon­go­l­ei­ex­per­te von sei­nen zahl­rei­chen Rei­sen, bei wel­chen er bis zu 3 Mona­te in der Mon­go­lei lebt und somit die Bevöl­ke­rung haut­nah mit­be­kommt. Frank Rie­din­ger bringt somit sei­nen Zuhö­ren­den die Mon­go­lei in ihrer gan­zen kul­tu­rel­len Viel­falt näher und trägt zu einem bes­se­ren Ver­ständ­nis die­ser tra­di­ti­ons­rei­chen Kul­tur bei. Er wird von den heroi­schen Adler­jä­gern, einer Mur­mel­tier­jagd, von Ren­tier­züch­tern und von den Scha­ma­nen des Lan­des berich­ten. Beglei­tet wird die­ser Abend mit atem­be­rau­ben­den Foto­im­pres­sio­nen der wei­ten Land­schaf­ten sowie von Begeg­nun­gen mit den Bewoh­nen­den eines Lan­des, die zwi­schen Tra­di­ti­on und Fort­schritt stehen.

Ein­tritt: 5€ / 4€ ermäßigt

Infor­ma­tio­nen beim Kul­tur­punkt Bruck, Tel: 09131 / 863685, E‑Mail: kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de

Cuban Night

Am Frei­tag, den 09. Febru­ar und 23. Febru­ar kön­nen Sie ab 20:30 Uhr in das Lebens­ge­fühl Havan­nas ein­tau­chen, indem Sie einen abwechs­lungs­rei­chen Abend mit typi­scher Musik aus Kuba ver­brin­gen. Omar aus Havan­na legt hier­bei Sal­sa, Meren­gue und Bachata auf!

Kosten: kosten­frei

Infor­ma­tio­nen beim Kul­tur­punkt Bruck, Tel: 09131 / 863585, E‑Mail: kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de

Inter­na­tio­na­le Küche

Die deutsch-indi­sche Grup­pe SUR­ABHI demon­striert am Mitt­woch, den 28. Febru­ar um 18:00 Uhr im Kul­tur­punkt Bruck die Zube­rei­tung inter­na­tio­na­ler Gerich­te aus asia­ti­schen, west­li­chen und fern­öst­li­chen Län­dern. Die­se wer­den danach gemein­sam in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re verköstigt.

Ver­an­stal­ter: SUR­ABHI Erlan­gen mit Unter­stüt­zung vom Kul­tur­punkt Bruck

Kosten: 8€

Anmel­dung und Infor­ma­tio­nen bei Iti Das, Tel: 09131 / 9265330, E‑Mail: surabhi.​erlangen@​gmail.​com

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über das Pro­gramm des Kul­tur­punkt Bruck im Inter­net: www​.stadt​teil​ar​bei​ter​lan​gen​.de/​k​u​l​t​u​r​p​u​n​k​t​-​b​r​uck