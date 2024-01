Von der Aus­saat bis zur Ern­te und Verarbeitung

Die Umwelt­sta­ti­on Ober­main-Jura in Weis­main bie­tet einen Gar­ten­pfle­ger-Pra­xis­kurs zum The­ma Gemü­se an. Er besteht aus vier Tei­len, begin­nend mit Teil 1 am 09.02.2024 über Grund­la­gen: Vor­pla­nung, Saat­gut, Anzucht und Boden. Pra­xis: Vor­ge­zo­ge­ne Toma­ten, pikie­ren und selbst aussähen.

Im zwei­ten Teil am 26.04.2024 wer­den die The­men Beet­vor­be­rei­tung, Anpflan­zung, Ansaat, Dün­gung und Mul­chen behan­delt. Prak­tisch wird ein Beet vor­be­rei­tet, ange­pflanzt und angesät.

Der drit­te Teil fin­det am 21.06.2024 statt. Hier wird der Gemü­se­gar­ten im Som­mer, das Nach­pflan­zen, die Saat­gut­ge­win­nung und die Steck­lings­ver­meh­rung gezeigt. Prak­tisch wird nach­ge­pflanzt, gesät und gedüngt.

Der vier­te und letz­te Teil am 26.07.2024 beinhal­tet das Vor­zie­hen und Ansä­hen von Herbst- und Win­ter­ge­mü­se. Gemü­se und Kräu­ter wer­den geern­tet, ver­ar­bei­tet und kon­ser­viert. Beginn ist jeweils um 16.00 Uhr und dau­ert ca. 2,5 Std. Kurs­lei­tung: Ker­stin Schmidt.

Die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt 50,00 €. Der Kurs ist nur ins­ge­samt buch­bar. Die Ter­mi­ne bau­en auf­ein­an­der auf. Anmel­dun­gen sind ab sofort online unter www​.umwelt​sta​ti​on​-ober​main​.de, Rubrik Jah­res­pro­gramm 2024 möglich.