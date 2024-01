Am 22. Okto­ber 1899 gegrün­det kann die Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft 2024 ein dop­pel­tes Jubi­lä­um fei­ern: 125 Jah­re Grün­dung und 120 Jah­re Fah​nen​wei​he​.In der Jah­res­haupt­ver­samm­lung ent­schie­den die Mit­glie­der, unter dem Mot­to „Fei­ern für uns“ das Jubi­lä­um mit einem Kame­rad­schafts­abend und Fest­got­tes­dienst zu begehen.

Ziel sei es, so Vor­sit­zen­der Roland Veigl, vor­ran­gig die Kame­rad­schaft zu pfle­gen, um für die Zukunft stark zu sein und dadurch den Fort­be­stand der Kame­rad­schaft zu sichern. „Die Mit­glie­der sol­len im Mit­tel­punkt ste­hen“, beton­te er. Von daher gehen per­sön­li­che schrift­lich Ein­la­dun­gen an alle Mit­glie­der. Ehren­gä­ste wer­den die Ehren­mit­glie­der und der Paten­ver­ein aus Kem­nath sein. In einer sach­li­chen Dis­kus­si­on waren sich die Mit­glie­der auch einig, dass für mehr­tä­gi­ge Fei­er­lich­kei­ten die Vor­be­rei­tungs­zeit zu kurz sei, die Hel­fer feh­len, Kosten und Auf­wand unver­hält­nis­mä­ßig sind. „Je weni­ger Auf­wand, umso schö­ner für jeden ein­zel­nen.“ Erst 2019 war das 120 Jäh­ri­ge groß gefei­ert wor­den. Beschlos­sen wur­de auch die Restau­rie­rung der Fah­ne als eine der schön­sten im Kreis­ver­band. Wie Wer­ner Veigl ergänz­te wur­de sie 1904 im Klo­ster Michel­feld gefer­tigt, dort auch 1999 anläß­lich des 100-jähr­gen Jubi­lä­ums restau­riert und steht heu­te unter Denk­mal­schutz. Kosten­vor­anschlä­ge sol­len den Inve­sti­ti­ons­be­darf klären.

Die Gene­ral­ver­samm­lung war aber auch der wür­di­ge Rah­men, Aktiv­po­sten für ihren vor­bild­li­chen und uner­müd­li­chen Ein­satz für die Kame­rad­schaft aus­zu­zeich­nen. Für 35 Jah­ren Schrift­füh­rer­tä­tig­keit wur­de Hei­mat­for­scher Wer­ner Veigl und für seit 32 Jah­re im Amt des stell­ver­tre­ten­den Vor­stan­den wur­de Nor­bert Veigl mit dem Gro­ßen Ver­dienst­kreuz am Ban­de des Baye­ri­schen Sol­da­ten­bun­des aus­ge­zeich­net. Für 60 Jah­re Mit­glied­schaft wur­de Chri­sti­an Meß­mer, von 1991 bis 1999 Vor­stand, für 40 Jah­re Tho­mas Eberl und Peter Zeit­ler sowie für 25 Jah­re Man­fred Porsch geehrt. Mit eini­gen Ände­run­gen wur­de der Füh­rungs­rie­ge bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung zudem das Ver­trau­en aus­ge­spro­chen. Seit 24 Jah­ren steht Roland Veigl als Vor­sit­zen­der an der Spit­ze. Seit 32 Jah­ren wird er von Nor­bert Veigl als zwei­ter Vor­sit­zen­der ver­tre­ten. Die Mit­glie­der dank­ten es ihnen mit einer ein­stim­mi­gen Wie­der­wahl für die näch­sten drei Jah­re. Kas­sier bleibt Klaus Kuchen­reu­ther. Nach 35 Jah­ren im Amt des Schrift­füh­rers löst Mar­kus Popp Wer­ner Veigl, der künf­tig die Bei­sit­zer­rie­ge ergänzt, ab. Fah­nen­trä­ger Chri­sti­an Veigl ste­hen Ste­fan Reichl und Vol­ker Zeit­ler als Fah­nen­be­glei­ter zur Sei­te. Neben Wer­ner Veigl fun­giert künf­tig Ger­hard See­bau­er als Bei­sit­zer. Kas­sen­prü­fer sind Peter Zeit­ler und Ste­phan Veigl.

Von einem guten finan­zi­el­len Pol­ster berich­te­te Kas­sier Klaus Kuchen­reu­ther. Peter Zeit­lers Fest­stel­lung einer ord­nungs­ge­mä­ßen Buch­füh­rung folg­te die ein­stim­mi­ge Ent­la­stung. Für den 10. Febru­ar, 20 Uhr, lud Veigl schließ­lich zum 18. Kap­pen­abend ins Gast­haus Scherm ein.

Ent­ge­gen dem lan­des­wei­ten Mit­glie­der­schwund vor allem bei den Sol­da­ten­ka­me­rad­schaf­ten hat­te zuvor Roland Veigl nicht ohne Stolz von drei Neu­zu­gän­gen auf aktu­ell 81 Mit­glie­der berich­ten kön­nen. Die Kame­rad­schaft gehört damit zu den mit­glie­der­stärk­sten im Kreis­ver­band. Nicht ohne Grund. Denn mit ihrem rüh­ri­gen Vor­sit­zen­den Roland Veigl gehört sie in der Dorf­ge­mein­schaft zu den tra­gen­den Säu­len des gesell­schaft­li­chen und gesel­li­gen Lebens in den Orts­tei­len. Sie orga­ni­siert nicht nur tol­le Kap­pen­aben­de, pflegt nicht nur bei Geburts­ta­gen den Kon­takt zu den Mit­glie­dern, prägt das Bild bei kirch­li­chen Festen wie Fron­leich­nam und Kir­chen­pa­tro­zi­ni­um, ist prä­sent bei Jubi­lä­ums­fei­ern benach­bar­ter und befreun­de­ter Kame­rad­schaf­ten wie Ram­les­reuth und Spei­chers­dorf. Initi­iert und geplant von stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den Nor­bert Veigl wur­de die Vor­aus­set­zung geschaf­fen, auf dem Dorf­platz pro­blem­los eine Ver­an­stal­tung abzu­hal­ten. Das Bus­häus­chen auf dem Hai­den­a­aber Dorf­platz wur­de für Abstell- bzw. Unter­stell­mög­lich­kei­ten umge­baut und ange­baut. Ein­ge­baut wur­de eine Küche.Angeschafft wur­de ein gemein­sa­mes Fest­zelt und 16 Gar­ni­tu­ren. „Damit sind wir bestens gerü­stet für jeg­li­che Art von Ver­an­stal­tun­gen“, resü­mier­te Veigl nicht ohne Stolz. Bei der offi­zi­el­len Eröff­nung und Ein­wei­hung des Kin­der­spiel­plat­zes am Dorf­platz wur­de mit ande­ren die Bewir­tung übernommen.

Geprägt war die Arbeit der Kame­rad­schaft das Jahr über vor allem auch von der Ver­öf­fent­li­chung des Buches von Hei­mat­for­scher und Schrift­füh­rer Wer­ner Veigl über die gefal­le­nen Sol­da­ten des Zwei­ten Welt­krie­ges (wir berichteten).

„Die­ses Gedenk­buch soll ein leuch­ten­des Bei­spiel für uns alle sein, dass sol­ches Unheil nie wie­der­keh­ren darf. Es soll uns dar­an erin­nern, dass Frie­den kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit ist und jeden Tag neu erar­bei­tet wer­den muss“, so der Vor­sit­zen­de. Es ver­pflich­te auch, ste­tig für Frie­den und Frei­heit ein­zu­tre­ten, im klei­nen und gro­ßen Mit­ein­an­der. Dabei zeig­te sich Veigl unmiss­ver­ständ­lich besorgt über die zuneh­men­de Distanz der Bevöl­ke­rung und die bedenk­li­chen Ten­den­zen in der poli­ti­schen Land­schaft, wie sie erneut in der man­geln­den Reso­nanz am Volks­trau­er­tag deut­lich gewor­den sei. Es sei durch die Mit­wir­kung der Spei­chers­dor­fer Musi­kan­ten wie­der eine sehr fei­er­li­che und wür­di­ge Ver­an­stal­tung gewe­sen. „Für uns als Ver­ant­wort­li­che, aber auch für alle Mit­wir­ken­den am Volks­trau­er­tag, wäre es sicher an ande­res, ein befrie­di­gen­de­res Gefühl, wenn die Anteil­nah­me bei die­ser Ver­an­stal­tung grö­ßer wäre“, beton­te Veigl. „Lei­den zu lin­dern, Wun­den zu hei­len, aber auch Tote zu ehren, Ver­lo­re­ne zu bekla­gen, bedeu­tet Abkehr von Hass, bedeu­tet Hin­kehr zur Lie­be, und unse­re Welt hat die Lie­be not“, zitier­te er Reichs­tags­prä­si­dent Paul Löbe (SPD) 1922 im Ber­li­ner Reichs­tag anläss­lich der ersten Fei­er­stun­de zum Volks­trau­er­tag an das Leid der Men­schen im und nach dem Ersten Welt­krieg. Nor­bert Veigl als Vor­stand des Gar­ten­bau­ver­ei­nes und sei­nen Frau­en galt schließ­lich der Dank für den jähr­li­chen Rück­schnitt der Sträu­cher und der Pfle­ge rund um unser Krie­ger­denk­mal am Auf­gang zur Kirche.