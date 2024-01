„Team CO“ gelingt der gro­ße Coup ins Finale

Am letz­ten, dem alles ent­schei­den­den Wochen­en­de der Luft­ge­wehr Bun­des­li­ga, dem wir mit Span­nung ent­ge­gen­fie­ber­ten, ging unser Team Co in Her­berts­hau­sen bei Dach­au ins Ren­nen zum Heim­kampf Wochen­en­de von Ger­ma­nia Prit­tel­bach. Wür­den wir das Ticket für die fina­le End­run­de der deutsch­land­weit TOP Teams lösen?

Bereits die Anrei­se wur­de zur Her­aus­for­de­rung, da es nach einem LKW Unfall auf der A 9 zu einer Voll­sper­rung kam und Jür­gen Wal­low­sky so das Trai­ning verpasste.

Gleich beim ersten Wett­kampf am Sams­tag ging es für unse­ren Geg­ner um den letz­ten Stroh­halm für sei­ne Final­teil­nah­me. Ent­spre­chend stark trumpf­ten die Die­sse­ner dann auf. Letzt­lich konn­ten unser Jiri Priv­rats­ky und Maxi­mi­li­an Dal­lin­ger mit jeweils 399 Rin­gen ihre Ein­zel­punk­te mit knap­pen Vor­sprung nach Hau­se brin­gen. David Koen­ders erziel­te 396 Rin­ge und steu­er­te rela­tiv sicher den drit­ten benö­tig­ten Punkt zum Sieg bei und schick­ten die Die­sse­ner nach Hause.

Sabri­na Hößl muss­te ihren Punkt abge­ben. Für „Wal­lo“, ohne Trai­ning, ging es mit 394 Rin­gen ins span­nungs­ge­la­de­ne Ste­chen, das er im zwei­ten Stech­schuss lei­der an sei­nen Kon­tra­hen­ten abtrat. Am Ende hieß es wohl­ver­dient 3:2 für Coburg. Damit war die Zit­ter­par­tie jedoch noch nicht vor­bei. Bei einer Nie­der­la­ge am Sonn­tag gegen kei­nen gerin­ge­ren als den Tabel­len-Drit­ten aus Mün­chen wäre der Traum vom Fina­le ausgeträumt.

So kam es am Sonn­tag zum gro­ßen „Show down“ gegen den Bund Mün­chen. Die schnell­ste Schüt­zin am Stand war Sabri­na Hößl, die 396 Rin­ge auf die Schei­ben zau­ber­te und damit ihrem Geg­ner nie eine Chan­ce ließ, 1:0 für Coburg. David Koenders(396 Rin­ge) und Jür­gen Wallowsky(393) gaben bei­de ihren Punkt knapp ab, 2:1 für Mün­chen. Maxi­mi­li­an Dal­lin­ger konn­te sich dann mit wie­der sehr star­ken 399 Rin­gen gegen sei­ne Geg­ne­rin durch­set­zen, sodass es 2:2 stand. Die Spit­zen Par­tie zwi­schen Jiri Priv­rats­ky und dem Münch­ner Petar Gor­sa ent­wickel­te sich zum abso­lu­ten Thril­ler. Jiri schoss in der drit­ten Serie eine 9,8 und Gor­sa in der letz­ten Serie eine 9,6 umrahmt von zwei­mal 10,0. So kam es zum fina­len Ste­chen. Erster Stech­schuss bei­de 10, zwei­ter Stech­schuss bei­de 10, drit­ter Stech­schuss bei­de 10. Ab dem vier­ten Stech­schuss geht es dann um die Zehn­tel­rin­ge: Gor­sa 10,1 und Jiri 10,7. Somit war der 3:2 Sieg für unser „Team CO“ und die Final­teil­nah­me mit Tabel­len­platz Drei sicher.

Im Vier­tel­fi­na­le am 3. Febru­ar in der Ratio­farm Are­na in Neu-Ulm tref­fen unse­re Schüt­zen der SG Coburg auf Huber­tus Elsen, den Vize­mei­ster aus dem Nor­den. Wir freu­en uns auf vie­le Fans, die unser Team Co anfeu­ern und men­tal unterstützen.

Ste­fan, Chri­sti­na und Rein­hard kom­men bereits mit. Bist Du auch dabei?