Bau­ge­neh­mi­gung Schwe­stern­wohn­heim: Regie­rung hat kei­ne Einwände

Die im Sep­tem­ber 2023 von der Stadt Erlan­gen erteil­te Bau­ge­neh­mi­gung für die Hin­den­burg­stra­ße 5/7 wird von der Regie­rung von Mit­tel­fran­ken nicht bean­stan­det. Das hat die Stadt­ver­wal­tung im Bau- und Werk­aus­schuss für den Ent­wäs­se­rungs­be­trieb am Diens­tag mit­ge­teilt. Das Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum beab­sich­tigt, das sechs­stöcki­ge Gebäu­de, das auf­grund von Reno­vie­rungs­be­darf seit 2016 nicht mehr bewohnt ist, ener­ge­tisch zu sanie­ren und dort benö­tig­te Büros, Semi­nar­räu­me und tech­ni­sche Werk­stät­ten zu schaf­fen. Dem Master­plan Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum ent­spre­chend sol­len in der Innen­stadt vor­ran­gig Ein­rich­tun­gen mit unmit­tel­ba­rem Bezug zur Pati­en­ten­ver­sor­gung unter­ge­bracht wer­den, wäh­rend Wohn­raum im wei­te­ren Stadt­ge­biet geschaf­fen wird.

Durch eine Ein­ga­be sowohl bei der Regie­rung von Mit­tel­fran­ken als auch beim Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Woh­nen, Bau und Ver­kehr soll­te die Recht­mä­ßig­keit der von der Stadt erteil­ten Bau­ge­neh­mi­gung zur Nut­zungs­än­de­rung des ehe­ma­li­gen Schwe­stern­wohn­heims in der Hin­den­burg­stra­ße über­prüft wer­den. Wie die Regie­rung von Mit­tel­fran­ken nun dem Beschwer­de­füh­rer mit­ge­teilt hat, bestehen kei­ne Grün­de für ein Ein­schrei­ten der Auf­sichts­be­hör­de. Die Stadt als Unte­re Bau­auf­sichts­be­hör­de habe ihre Ent­schei­dung in der erteil­ten Bau­ge­neh­mi­gung im Ein­klang mit den bestehen­den bau­recht­li­chen Vor­ga­ben für das Gebiet nach­voll­zieh­bar begründet.

vhs-Lesung mit Luna Al-Mousli: „Um mich her­um Geschichten“

Die Volks­hoch­schu­le (vhs) Erlan­gen bie­tet immer wie­der auch jun­gen Autorin­nen eine Büh­ne, dies­mal einer aus Syri­en stam­men­den Schrift­stel­le­rin, die in Öster­reich lebt und arbei­tet. Luna Al-Mousli liest aus ihrem Roman „Um mich her­um Geschich­ten“ am Mitt­woch, 24. Janu­ar, um 19:30 Uhr im vhs club INTER­NA­TIO­NAL und lädt zusam­men mit Mode­ra­to­rin Susan­ne Stemm­ler zum Gespräch mit dem Publi­kum ein.

Zum Buch: Wenn sich Luna Al-Mousli ihre Kind­heit inmit­ten ihrer Groß­fa­mi­lie im syri­schen Damas­kus in Erin­ne­rung ruft, dann läuft sie in Gedan­ken die Woh­nun­gen der Groß­el­tern, Tan­ten und Onkel ab. Vie­le Details haben sich in ihr Gedächt­nis gebrannt. Geräu­sche, Gerü­che und Gegen­stän­de. Klei­ne Schät­ze und bedeu­tungs­vol­le Din­ge – auf den ersten Blick nicht immer als sol­che zu erken­nen. Doch nicht aus der Per­spek­ti­ve der Betrach­te­rin, son­dern aus der Per­spek­ti­ve der Gegen­stän­de ent­wickelt sich der Roman. Ob PC, Schrank oder gerahm­te Urkun­de: Oft wis­sen die unbe­weg­ten und unbe­leb­ten Gegen­stän­de am besten von den bewe­gen­den und leben­di­gen Geschich­ten zu erzäh­len, die sich tag­ein und tag­aus um sie her­um abspie­len. Die Autorin (Jahr­gang 1990) wuchs in Damas­kus auf und arbei­tet heu­te als Autorin, Gra­fik­de­si­gne­rin und Illu­stra­to­rin in Wien. Ihr erfolg­rei­ches Debüt „Eine Trä­ne, ein Lächeln. Mei­ne Kind­heit in Damas­kus“ wur­de unter ande­rem mit dem Öster­rei­chi­schen Kin­der- und Jugend­buch­preis aus­ge­zeich­net. Ehren­amt­lich enga­giert sie sich im Bereich Bil­dung und Integration.

Eine Anmel­dung zur Lesung ist im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de möglich.

Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zum Bebau­ungs­plan Nr. 402 – Nah­ver­sor­gungs­zen­trum Odenwaldallee

Das Amt für Stadt­pla­nung und Mobi­li­tät lädt am Don­ners­tag, 18. Janu­ar, um 18:00 Uhr zu einer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung rund um den Ent­wurf des 5. Deck­blatts zum Bebau­ungs­plan Nr. 402 – Nah­ver­sor­gungs­zen­trum Oden­wald­al­lee – ein. Sie fin­det in der Aula der Mönau­schu­le (Stei­ger­wald­al­lee 19) statt.

Der Umwelt‑, Ver­kehrs- und Pla­nungs­aus­schuss des Stadt­rats hat vor kur­zem den Ent­wurf des Deck­blatts für das Gebiet zwi­schen der Oden­wald­al­lee im Nor­den, der Evang.-Luth. Mar­tin-Luther-Kir­che im Osten, der Büchen­ba­cher Anla­ge im Süden und der Katho­li­schen Pfarr­ge­mein­de Zu den hei­li­gen Apo­steln im Westen gebil­ligt. In der Aus­ga­be 21. Dezem­ber 2023 des Amts­blat­tes („Die amt­li­chen Sei­ten“, www​.erlan​gen​.de/​das) sind die Bekannt­ma­chung samt Begrün­dung und Plan abgedruckt.

Das bestehen­de Nah­ver­sor­gungs­zen­trum an der Oden­wald­al­lee, in dem sich der­zeit eine Spar­kas­sen-Filia­le, ein Super­markt, ein Restau­rant und meh­re­re Klein­ge­wer­be­trei­ben­de befin­den, ist mitt­ler­wei­le geprägt durch einen ver­al­te­ten Gebäu­de­kom­plex und ent­spricht nicht mehr den aktu­el­len Anfor­de­run­gen. Das Are­al wur­de im Jah­re 2018 durch einen Inve­stor erwor­ben. Der Gebäu­de­be­stand soll durch einen moder­nen, hoch­wer­ti­gen Neu­bau ersetzt wer­den. Um dafür ein ver­träg­li­ches städ­te­bau­li­ches Kon­zept zu ent­wickeln, hat ein städ­te­bau­li­cher Wett­be­werb stattgefunden.

Das Kon­zept sieht ein Wohn- und Geschäfts­ge­bäu­de mit einem Nah­ver­sor­ger, klei­ne­ren Gewer­be­be­trie­ben und Dienst­lei­stun­gen vor. In Punkt-Hoch­bau­ten sol­len außer­dem Woh­nun­gen ent­ste­hen. Hier­durch soll zum einen die Nah­ver­sor­gung für den Bereich Büchen­bach-Nord gesi­chert und zum ande­ren drin­gend benö­tig­ter Wohn­raum inner­halb des Stadt­ge­biets bereit­ge­stellt wer­den. Der rechts­ver­bind­li­che Bebau­ungs­plan Nr. 402 – Forch­hei­mer Stra­ße – ermög­licht die vor­ge­se­he­ne Bebau­ung nicht, wes­we­gen durch die Auf­stel­lung des 5. Deck­blatts die erfor­der­li­chen bau­pla­nungs­recht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen geschaf­fen wer­den sollen.

Der Ent­wurf des Bebau­ungs­pla­nes ist wäh­rend der Aus­le­gungs­frist zusätz­lich im Rat­haus-Foy­er aus­ge­stellt und im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​s​t​a​d​t​p​l​a​n​ung abrufbar.

„Trai­ners Trai­ning“ der Bil­dung für nach­hal­ti­ge Entwicklung

Das näch­ste „Trai­ners Trai­ning“ der Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung (BNE) fin­det am Mitt­woch, 17. Janu­ar, von 16:00 bis 18:30 Uhr online statt. Die­ses Mal geht es um das The­ma „Wirt­schaft­lich den­ken, nach­hal­tig han­deln: Wie kann der öko­no­mi­sche Aspekt der Nach­hal­tig­keit in Bil­dung für Nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung inte­griert werden?“

Das umfang­rei­che Pro­gramm beinhal­tet eine Ein­füh­rung zum Poten­ti­al der öko­no­mi­schen Bil­dung, anschlie­ßend lau­fen zwei par­al­le­le Ses­si­ons von Pro­fes­so­ren zu gutem Wirt­schaf­ten und Impul­sen der Öko­no­mie für eine gelin­gen­de Trans­for­ma­ti­on. In den fol­gen­den bei­den Zeit­schie­nen kann man par­al­le­le Ses­si­ons besu­chen zum Lie­fer­ket­ten­ge­setz, Nach­hal­ti­ger Beschaf­fung, Suf­fi­zi­enz & Post­wachs­tum, Gemein­wohl-Öko­no­mie, Anders Wirt­schaf­ten und Schü­ler­fir­men. Die­se pra­xis­na­hen Work­shops wer­den von nam­haf­ten BNE- und Wirt­schafts­ak­teu­ren gehalten.

Die Ver­an­stal­tung wird von den Umwelt­bil­dungs­be­auf­trag­ten der Städ­te Erlan­gen und Fürth, der Ener­gie- und Umwelt­sta­ti­on Nürn­berg, dem Bil­dungs­bü­ro Schwa­bach, der Evan­ge­li­schen Hoch­schu­le Nürn­berg sowie Fami­lies for Future Fürth und mit freund­li­cher Unter­stüt­zung des Zen­trums für Leh­re­rin­nen- und Leh­rer­bil­dung der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät durchgeführt.

Das „Trai­ners Trai­ning“ hat zum Ziel, Bil­dung für Nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung in all ihren Facet­ten dar­zu­stel­len. Es soll Mög­lich­kei­ten zur Wei­ter­bil­dung schaf­fen und den Raum für prak­ti­schen Erfah­rungs­aus­tausch öff­nen. Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich an Lehr­kräf­te, außer­schu­li­sche BNE-Akteu­re, Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­ten­de und son­sti­ge Interessierte.

Eine Anmel­dung zu die­ser Ver­an­stal­tung ist nicht not­wen­dig, den Zoom-Link gibt es unter https://​erlan​gen​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​t​r​a​i​n​e​r​s​-​t​r​a​i​n​ing. Das Pro­gramm ist eben­falls im Inter­net ver­füg­bar: https://​zfl​.fau​.de/​2​0​2​3​/​0​5​/​t​r​a​i​n​e​r​s​-​t​r​a​i​n​i​n​g​-​b​n​e​-​v​e​r​n​e​t​z​u​n​g​s​t​r​e​f​f​e​n​-​i​n​-​d​e​r​-​r​e​g​i​o​n​-​n​u​e​-​f​u​e​-​er/.

Neue Aus­ga­be „Sta­ti­stik aktu­ell“ zur Sicher­heit im Fahrradverkehr

Die neue­ste Ver­öf­fent­li­chung in der Rei­he „Sta­ti­stik aktu­ell“ befasst sich mit der „Sicher­heit im Fahr­rad­ver­kehr 2023 – Fahr­rad­un­fäl­le in Erlan­gen“. Beim Fahr­rad­kli­ma-Test 2022 des All­ge­mei­nen Deut­schen Fahr­rad­clubs (ADFC) beleg­te Erlan­gen den ersten Platz. Ins­be­son­de­re im Fra­ge­block zur Sicher­heit beim Rad­fah­ren schnei­det Erlan­gen im Ver­gleich zu den ande­ren Städ­ten mit deut­li­chem Vor­sprung ab. In der neu­en Aus­ga­be „Sta­ti­stik aktu­ell“ wer­den die Kon­flik­te zwi­schen Rad­fah­ren­den und ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mern näher betrach­tet: Wel­che Kon­flik­te tre­ten auf? Wodurch wer­den die­se ver­ur­sacht? Gibt es Orte, an denen es beson­ders häu­fig zu Pro­ble­men kommt? Letzt­lich geht es dar­um, Pro­blem­la­gen auf­zu­zei­gen. Auf deren Basis kön­nen Maß­nah­men ent­wickelt wer­den, die das Ver­kehrs­ge­sche­hen für alle Ver­kehrs­teil­neh­mer siche­rer machen.

Das Poli­zei­prä­si­di­um Mit­tel­fran­ken stellt der Stadt­ver­wal­tung jähr­lich Daten über Ver­kehrs­un­fäl­le zur Ver­fü­gung. Das neue Heft befasst sich in erster Linie mit den Ver­kehrs­un­fäl­len der Jah­re 2020 bis 2022.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​s​t​a​t​i​s​tik.

Sper­rung Syl­va­ni­a­stra­ße wird verschoben

Auf­grund der aktu­el­len Minus­tem­pe­ra­tu­ren kön­nen die für Don­ners­tag, 11. Janu­ar, geplan­ten Beton­ar­bei­ten an der Auto­bahn­brücke Syl­va­ni­a­stra­ße in Frau­en­au­rach nicht durch­ge­führt wer­den. Sie fin­den jetzt am Diens­tag, 16. Janu­ar, statt. Dem­entspre­chend ist die Durch­fahrt von 6:00 bis 20:00 Uhr nicht mög­lich. Die Bus­li­nie 281 kann mit einem Ein­wei­ser die Bau­stel­le passieren.

Haun­dor­fer Stra­ße meh­re­re Tage gesperrt

Die Haun­dor­fer Stra­ße zwi­schen Häus­ling und Haun­dorf ist im Bereich der Auto­bahn­un­ter­füh­rung von Diens­tag, 16. Janu­ar (12:00 Uhr), bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 19. Janu­ar (15:00 Uhr) kom­plett für den Ver­kehr gesperrt. Das teil­te das städ­ti­sche Refe­rat für Pla­nen und Bau­en mit. Im Zuge des Auto­bahn­aus­baus fin­den Arbei­ten an der Unter­füh­rung, die die bei­den Ort­schaf­ten ver­bin­det, statt. Das Teil­bau­werk, über das die Rich­tungs­fahr­bahn Frank­furt / Main ver­läuft, wur­de abge­bro­chen und wird nun neu errich­tet. Wie die zustän­di­ge A3 Nord­bay­ern GmbH & Co. KG mit­teilt, erfolgt Umlei­tung in Rich­tung Haun­dorf über die „U1“ via Büchen­bach und Frau­en­au­rach. In der Gegen­rich­tung führt die Umlei­tungs­strecke „U2“ von Haun­dorf via Frau­en­au­rach und Büchen­bach nach Häus­ling bzw. Erlan­gen. Für den Fahr­rad­ver­kehr wird eine Umlei­tung über Kos­bach aus­ge­schil­dert. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.