Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Hoch­wer­ti­ges Fahr­rad entwendet

Ein anthra­zit­far­bi­ges Moun­tain­bike der Mar­ke Spe­cia­li­zed, im Wert von ca. 4200 Euro, wur­de am gest­ri­gen Diens­tag, 09.01.2024, einem 43-jäh­ri­gen Erlan­ger ent­wen­det. Das Rad war im Zeit­raum zwi­schen 12:50 Uhr und 14:45 Uhr an einem Fahr­rad­ab­stell­platz im Bereich der Kon­rad-Zuse-Stra­ße / Paul-Gor­dan-Stra­ße ver­sperrt abge­stellt und wur­de von dort ent­wen­det. Zum Fahr­rad­dieb lie­gen aktu­ell kei­ner­lei Hin­wei­se vor, wes­halb die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt mög­li­che Zeu­gen des Vor­falls bit­tet, sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 zu melden.

Zwei leicht ver­letz­te nach Verkehrsunfällen

Im Ver­lauf des gest­ri­gen Nach­mit­ta­ges ereig­ne­ten sich im Stadt­ge­biet zwei Ver­kehrs­un­fäl­le bei denen zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer leich­te Ver­let­zun­gen davontrugen.

Um 15:30 Uhr über­sah der 38-jäh­ri­ge Fah­rer eines Pkws beim Aus­fah­ren aus einer Grund­stücks­ein­fahrt der Bay­reu­ther Stra­ße eine 57-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin. Es kam zu einem leich­ten Zusam­men­stoß der Fahr­zeu­ge, die Rad­fah­re­rin konn­te sich aller­dings noch auf dem Sat­tel hal­ten und kam nicht zu Sturz. Sie zog sich hier­bei eine Ver­let­zung im Bereich des Knö­chels zu, eine sofor­ti­ge ärzt­li­che Ver­sor­gung war nicht erforderlich.

Gegen 16:00 Uhr woll­te der 57-jäh­ri­ge Fah­rer eines Lkws mit Anhän­ger auf das Gelän­de eines Auto­hofs in der Seba­sti­an­stra­ße ein­bie­gen. Beim Ran­gie­ren setz­te der Lkw leicht zurück und über­sah hier­bei den dahin­ter­ste­hen­den Pkw eines 64-jährigen.

Durch den Auf­prall zog sich der Pkw-Fah­rer leich­te Ver­let­zun­gen zu, der Gesamt­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

In bei­den Fäl­len wur­de gegen die Unfall­ver­ur­sa­cher ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht am Bahn­hof – Zeu­gen gesucht

Herolds­berg – Am Diens­tag, im Zeit­raum von 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr, park­te ein 22-Jäh­ri­ger sei­nen Pkw, Mar­ke Hon­da, Far­be Rot, auf einem der Park­plät­ze des Bahn­hofs in Herolds­berg. In die­sem Zeit­raum fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer mit sei­nem Fahr­zeug gegen den Pkw des 22-Jäh­ri­gen. Anschlie­ßend ent­fern­te sich die­ser, ohne sich um eine ord­nungs­ge­mä­ße Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. An dem geschä­dig­ten Pkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 5.000 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall mit aus­ge­brann­tem PKW

Staats­stra­ße Ham­mer­bach-Nan­ken­dorf – Am 09.01.2024 gegen 14:40 Uhr kam es auf der Staats­stra­ße 2263 zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einem betei­lig­ten PKW. Die Fah­re­rin kam aus bis­her unge­klär­ter Ursa­che nach links von der Fahr­bahn ab. Dort über­schlug sich der Wagen und fing Feu­er. Die Fah­re­rin konn­te sich selbst­stän­dig befrei­en und kam leicht­ver­letzt ins Kran­ken­haus. Der bren­nen­de PKW wur­de durch die Feu­er­weh­ren aus Wei­sen­dorf und Ham­mer­bach gelöscht. Ein Baum und ein Wei­her wur­den durch den Brand und die Lösch­ar­bei­ten in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Am PKW ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Unfall­flucht auf Firmenparkplatz

Her­zo­gen­au­rach – im Zeit­raum 09.01.24, 07–16:15 Uhr kam es in der Horst-Dass­ler-Str. auf einem frei zugäng­li­chen Fir­men­park­platz zu einer Unfall­flucht. Dabei wur­de ein Fiat Pan­da ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter 09132/78090 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -