Der Ruf­bus Kulm­Bus ist werk­tags bis 22.30 Uhr im Kulm­ba­cher Stadt­ge­biet bestellbar

Der Kulm­Bus, der klei­ne Bru­der des Kulm­ba­cher Stadt­bus­ses, ist mitt­ler­wei­le im Stadt­ge­biet eta­bliert. Immer werk­tags in den Abend­stun­den ergänzt der Ruf­bus ver­läss­lich den Kulm­ba­cher Stadt­bus. Seit den Som­mer­mo­na­ten sogar eine Stun­de län­ger – näm­lich bis 22.30 Uhr.

„Wir wol­len mit unse­rem Kulm­Bus zei­gen, dass man werk­tags in unse­rer schö­nen Stadt auch mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln gün­stig, sicher und umwelt­scho­nend nach Hau­se kom­men kann“, sagt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann. „Des­halb haben wir den zeit­li­chen Ein­satz­be­reich unse­res Kulm­Bus­ses schon im Som­mer um eine Stun­de bis 22.30 Uhr erwei­tert. Bei Schich­ten­de oder nach Laden­schluss, zum Sport-Trai­ning, zum Abend­kurs oder nach einem gemüt­li­chen Abend in unse­rer schö­nen Innen­stadt – unser Kulm­Bus ist auf Bestel­lung im Stadt­ge­biet unterwegs.“

Was ist der KulmBus?

Der Kulm­Bus ist der klei­ne Bru­der des Stadt­bus­ses. Er fährt in den Abend­stun­den, ergänzt den bestehen­den Bus­fahr­plan für die Zeit von 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr und ist nur auf Bestel­lung unter­wegs. Er ver­bin­det Kulm­bachs Stadt­tei­le mit­ein­an­der, ist flink, wen­dig und schont die Umwelt.

Wann fährt der Kulmbus?

Der Kulm­Bus schließt Mon­tag bis Frei­tag an Werk­ta­gen zeit­lich an den Stadt­bus­ver­kehr an, der um 19:30 Uhr endet. Mit einer eige­nen Fahrt­strecke und einem eige­nen Fahr­plan erfasst der Kulm­Bus wei­te Tei­le des Stadt­ge­bie­tes in den Abend­stun­den, begin­nend ab 19:30 Uhr. Das Fahr­an­ge­bot des Kulm­Bus endet werk­täg­lich erst um 22:30 Uhr.

Wo fährt der KulmBus?

Die Fahrt­strecke des Kulm­Bus ist eine Kom­bi­na­ti­on der Haupt­li­ni­en eins, zwei und drei des Stadtbusses.

Wie bestel­le ich den KulmBus?

Für den Kulm­Bus ist eine vor­he­ri­ge Anmel­dung der Fahrt digi­tal unter www​.kulm​bus​.de notwendig.

Was kostet eine Fahrt im KulmBus?

Im Kulm­Bus gel­ten grund­sätz­lich die glei­chen Tari­fe wie im Stadt­bus. Eine Fahr­rad-Mit­nah­me ist nicht möglich.

Alle Infor­ma­tio­nen zum Kulm­Bus gibt es unter www​.kulm​bus​.de.