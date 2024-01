Zwei Tat­ver­däch­ti­ge vor­läu­fig festgenommen

In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag ereig­ne­te sich erneut eine Dieb­stahls­se­rie in den Lich­ten­fel­ser Orts­tei­len Schney und Kösten. Zwei zunächst unbe­kann­te Täter lie­fen durch die Stra­ßen und prüf­ten dabei – wie bereits ver­gan­ge­ne Woche – ob Pkws und Haus­ein­gangs-/Ne­ben­tü­ren ver­schlos­sen sind. Dies ist auf inzwi­schen über­mit­tel­ten Video­se­quen­zen deut­lich zu sehen. Laut den bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen mach­ten sich die Täter an sie­ben Pkws zu schaf­fen. In zwei Fäl­len, ein­mal in Schney und ein­mal in Kösten, wur­den aus unver­schlos­se­nen Fahr­zeu­gen Klei­dung, Ziga­ret­ten und Süßig­kei­ten ent­wen­det. Es ent­stand in die­ser Nacht glück­li­cher­wei­se nur ein gerin­ger Entwendungsschaden.

Eine Zeu­gin ver­stän­dig­te um 00.45 Uhr die Poli­zei­ein­satz­zen­tra­le, da sie beob­ach­ten konn­te, wie zwei unbe­kann­te Män­ner in der Heim­stra­ße in Schney ver­such­ten, Auto­tü­ren zu öff­nen. Eine sofor­ti­ge Fahn­dung im Nah­be­reich ver­lief zunächst nega­tiv. Gegen 02.30 Uhr ging erneut eine Mel­dung bei der Ein­satz­zen­tra­le ein, dies­mal aus dem Fal­ken­weg in Kösten.

Im Zuge der Fahn­dungs­maß­nah­men nach den Tätern konn­ten zwei Tat­ver­däch­ti­ge kur­ze Zeit spä­ter im Zug Rich­tung Bam­berg vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den. Es han­delt sich, wie auch schon in der Vor­wo­che, erneut um zwei Marok­ka­ner aus Bamberg.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels weist die Bevöl­ke­rung ein­dring­lich dar­auf hin, sämt­li­che Zugangs­tü­ren zu den Häu­sern sowie die Fahr­zeu­ge ver­schlos­sen zu halten.