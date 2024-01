Rück­run­den­auf­takt für den Herbstmeister

Nach der kur­zen Weih­nachts­pau­se emp­fängt der VC Elt­mann zum Beginn der Rück­run­de den Tabel­len­vier­ten aus Bühl und hofft am kom­men­den Sams­tag dar­auf, die Sie­ges­se­rie auf neun Sie­ge in Fol­ge aus­zu­bau­en. Im ersten Auf­ein­an­der­tref­fen vor ziem­lich genau vier Mona­ten behielt der Auf­stei­ger aus Elt­mann noch die Ober­hand und konn­te das Hin­spiel mit 3:1 für sich ent­schei­den. „Seit dem ersten Spiel­tag hat sich sehr viel getan und ich bin gespannt, wie wir nun mit der Favo­ri­ten­rol­le umge­hen wer­den. Die ersten Spie­le nach der Pau­se sind erfah­rungs­ge­mäß die wich­tig­sten und es ist immer span­nend zu sehen, wel­cher Mann­schaft es am besten gelingt, in das neue Jahr zu star­ten.“, so Kapi­tän Johan­nes Engel nach dem Trai­ning am Dienstagabend.

Auch wenn die Jungs um Trai­ner Chri­sti­an Kranz die Zeit um Weih­nach­ten haupt­säch­lich dazu genutzt haben, um Kraft zu tan­ken und Zeit mit der Fami­lie zu ver­brin­gen, wur­de in der spiel­frei­en Zeit natür­lich auch wei­ter­hin trai­niert, um fit und moti­viert in die Rück­run­de star­ten zu kön­nen. Nach­dem gegen den SV Schwaig am letz­ten Spiel­tag der Hin­run­de mit Melf Urban und Jan­nis Hopt noch zwei Lei­stungs­trä­ger aus gesund­heit­li­chen Grün­den pas­sen muss­ten, kam die Pau­se für den ein oder ande­ren gera­de zur rech­ten Zeit. „Wir müs­sen uns auch immer mal wie­der vor Augen füh­ren, dass wir eine der Mann­schaf­ten sind, in der es eben neben den jun­gen Hüp­fern auch noch eini­ge Fami­li­en­vä­ter gibt, die neben dem Vol­ley­ball noch ganz ande­re Ver­pflich­tun­gen haben. Es ist nicht selbst­ver­ständ­lich, dass wir fast jedes Wochen­en­de durch ganz Süd­deutsch­land fah­ren kön­nen, um unse­rem Hob­by nach­zu­ge­hen, wäh­rend der Rest der Fami­lie oft nur vor dem Bild­schirm zu sehen kann und zuhau­se blei­ben muss. Die Pau­se hat jetzt gut­ge­tan und kam genau zur rich­ti­gen Zeit, um sich auch mal wie­der den wirk­lich wich­ti­gen Din­gen zu wid­men zu kön­nen und Zeit mit unse­ren Lieb­sten zu ver­brin­gen.“, so der zwei­fa­che Fami­li­en­va­ter Seba­sti­an Richter.

Um sich mög­lichst opti­mal auf den Rück­run­den­start vor­be­rei­ten zu kön­nen, plan­te der VC Elt­mann am ver­gan­ge­nem Wochen­en­de zudem ein klei­nes Tur­nier, bei dem man sich mit den Teams aus Schwaig und Gotha mes­sen woll­te, um zu sehen, wo man im Ver­gleich zur Kon­kur­renz steht. Nach­dem die Mann­schaft aus Gotha jedoch aus per­so­nel­len Grün­den kurz­fri­stig absa­gen muss­te, ver­wan­del­te sich das Vor­be­rei­tungs­tur­nier kur­zer­hand zu einem Vor­be­rei­tungs­spiel, das der Tabel­len­füh­rer am Ende für sich ent­schei­den konn­te. „Auch wenn wir am Ende nur ein Spiel hat­ten, haben wir am Sams­tag gese­hen, dass wir auf einem guten Weg sind und Fit­ness und Ein­stel­lung defi­ni­tiv pas­sen. Wir nut­zen jetzt die ver­blei­ben­den Trai­nings­ein­hei­ten, um uns tak­tisch auf den Geg­ner vor­zu­be­rei­ten und wer­den uns natür­lich auch noch­mal das Hin­spiel ganz genau anschau­en.“, zeigt sich Mana­ger Felix Resch­ke sehr zufrie­den über die Ver­fas­sung sei­nes Teams.

Schenkt man dem Vor­be­richt aus Bühl Glau­ben, fürch­tet sich der kom­men­de Geg­ner vor allem vor Zuspie­ler Jason Lieb und des­sen star­ken Auf­schlä­gen und direk­ten Angrif­fen, die für jeden Geg­ner eine ech­te Gefahr dar­zu­stel­len schei­nen. „Ich habe den Bericht auch schon gele­sen und natür­lich auch den lusti­gen Bei­trag auf Tik­Tok gese­hen. Es schmei­chelt mir natür­lich sehr, dass sie mich da nament­lich erwäh­nen, aber am Ende kommt es nicht auf mich, son­dern auf die Lei­stung der gesam­ten Mann­schaft an. Nur wenn jeder sei­ne Auf­ga­be macht und wir uns kom­plett rein­hau­en, kön­nen wir am Ende auch erfolg­reich sein. Das hat uns die letz­ten Spie­le so stark gemacht und genau da wol­len wir auch wei­ter machen.“, betont der jun­ge Lieb noch­mal die Bedeu­tung der mann­schaft­li­chen Geschlos­sen­heit im Team.

Wer sich den Auf­takt zur Rück­run­de nicht ent­ge­hen las­sen möch­te, ist am kom­men­den Sams­tag herz­lich ein­ge­la­den, den Weg in die Georg-Schä­fer-Hal­le auf sich zu neh­men, wo wie immer küh­le und fri­sche Geträn­ke, schmack­haf­te Spei­sen aber natür­lich auch spek­ta­ku­lä­re Show­ein­la­gen der Black Dia­monds auf die Zuschau­er war­ten. Über laut­star­ke Unter­stüt­zung freut sich auch die Bun­des­li­ga­re­ser­ve des VC Elt­mann die bereits um 15:30 Uhr auf Zirn­dorf trifft und auf wich­ti­ge Punk­te im Abstiegs­kampf hofft. Das Spiel gegen den TV Bühl ist im Anschluss wie immer auch live ab 19:30 Uhr auch im Stream ver­füg­bar. „Wir freu­en uns über jeden Zuschau­er, egal ob in der Hal­le oder vor dem Bild­schirm. Wir geben unser Bestes, dass die Über­tra­gung ohne Kom­pli­ka­tio­nen funk­tio­niert, damit auch die Fans zuhau­se ent­spannt vor den Gerä­ten mit­fie­bern kön­nen, wenn wir hof­fent­lich die näch­sten Punk­te ein­sam­meln.“, so Kapi­tän Johan­nes Engel zum Abschluss des Interviews.