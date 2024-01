Nach der von der Stadt Bam­berg auf­ge­wor­fe­nen Dis­kus­si­on um eine Betei­li­gung des Land­krei­ses am Schlacht­hof sind auch von den Ver­ant­wort­li­chen im Kreis zahl­rei­che Fra­gen an den Land­rat gerich­tet worden.

Jede Über­nah­me einer neu­en Ver­pflich­tung setzt für den Land­kreis Bam­berg in Ver­ant­wor­tung für alle 150.000 Ein­woh­ner eine Prü­fung vor­aus, ob die­se recht­lich zuläs­sig, finan­zier­bar und gut abge­si­chert ist. Das gilt auch für eine even­tu­el­le Betei­li­gung am Schlacht­hof Bamberg.

Nach­dem die Stadt Bam­berg eine Betei­li­gung des Land­krei­ses am Schlacht­hof Bam­berg in den Raum gestellt hat, sind auch von den Ver­ant­wort­li­chen im Kreis zahl­rei­che Fra­gen an den Bam­ber­ger Land­rat her­an­ge­tra­gen wor­den. Land­rat Johann Kalb: „Hier stün­de eine lang­fri­sti­ge finan­zi­el­le Bin­dung im Raum, die erheb­li­che Aus­wir­kun­gen auf die finan­zi­el­le Lei­stungs­fä­hig­keit des Land­krei­ses hät­te. Auch eine sol­che Ent­schei­dung muss von den Kreis­gre­mi­en in Ver­ant­wor­tung für die Gesamt­be­völ­ke­rung und für 36 Gemein­den getrof­fen wer­den. – Wir sind recht­lich ver­pflich­tet und es unse­rer Bevöl­ke­rung schul­dig, nicht die ‚Kat­ze im Sack‘ zu kaufen.“

Die Zei­ten wer­den nicht ein­fa­cher, die Auf­ga­ben nicht gerin­ger. Die Land­kreis­ord­nung defi­niert dabei ver­schie­de­ne Pflicht­auf­ga­ben baye­ri­scher Land­krei­se: den Bau und den Unter­halt der Kreis­stra­ßen, die Ein­rich­tung und der Unter­halt von Kran­ken­häu­sern, die Auf­wands­trä­ger­schaft für die wei­ter­füh­ren­den staat­li­chen Schu­len und die Schü­ler­be­för­de­rung, die Jugend- und Sozi­al­hil­fe, die För­de­rung der Gar­ten­kul­tur- und Lan­des­pfle­ge und die Abfallwirtschaft.

Wenn es die finan­zi­el­len Mit­tel zulas­sen, kann sich der Land­kreis frei­wil­lig betä­ti­gen zum Bei­spiel auf den Gebie­ten der Orga­ni­sa­ti­on des land­kreis­be­zo­ge­nen öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs, der über­ört­li­chen Denk­mal- und Kul­tur­pfle­ge, der Sport­för­de­rung, der Wirt­schaft und des Tourismus.

Ent­schei­dun­gen von erheb­li­cher Trag­wei­te bedür­fen einer gründ­li­chen Bewer­tung. Im Fal­le der Betei­li­gung am städ­ti­schen Schlacht­hof müs­sen aus Sicht des Land­krei­ses Bam­berg unter ande­rem die­se The­men und Fra­gen geprüft werden: