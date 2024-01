Mehr Ver­ant­wor­tung der Trä­ger und der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung gefordert

Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern ist besorgt über die Insol­venz in Eigen­ver­wal­tung des Kli­nik­ver­bunds Regio­med.1 Der Aus­gang eines Insol­venz­ver­fah­rens ist unge­wiss. Er führt besten­falls zu einer wirt­schaft­li­chen Sanie­rung mit ver­än­der­ten, im kli­ni­schen Bereich in der Regel gekürz­ten, medi­zi­ni­schen Lei­stungs­an­ge­bo­ten. Er führt schlimm­sten­falls zum Schei­tern und damit zur Schlie­ßung der ange­schlos­se­nen Kli­nik­stand­or­te. Die finan­zi­el­le Not­la­ge des Kli­nik­ver­bunds Regio­med darf nicht dar­über ent­schei­den, ob eine flä­chen­decken­de kli­ni­sche Ver­sor­gung in den Regio­nen Coburg, Lich­ten­fels, Neu­stadt, Son­ne­berg und Hild­burg­hau­sen auf­recht erhal­ten wer­den kann, oder ob die Lich­ter der Kran­ken­häu­ser aus gehen.

Klaus Emme­rich, Kli­nik­vor­stand im Ruhe­stand: „Regio­med ist kei­ne Gal­le­ria. Es geht nicht um ein groß­flä­chi­ges Kon­sum­an­ge­bot einer ange­schla­ge­nen Waren­haus­ket­te. Es geht um Schutz und Erhalt gefähr­de­ten Lebens. Die Trä­ger des Kli­nik­ver­bunds und die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung sind jetzt gefordert.“

Die kom­mu­na­len Trä­ger wer­den auf­ge­for­dert, sich im Insol­venz­ver­fah­ren mit den Kre­dit­in­sti­tu­ten über Bürg­schaf­ten zu einigen

Die Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­rin für Gesund­heit, Pfle­ge und Prä­ven­ti­on Judith Ger­lach wird auf­ge­for­dert, sich unmit­tel­bar in die Ret­tung des ange­schla­ge­nen Kli­nik­ver­bunds ein­zu­schal­ten. Dies ent­spricht ihrer Auf­ga­be als Ver­ant­wort­li­che für die baye­ri­sche Krankenhausplanung

Klaus Emme­rich, Kli­nik­vor­stand i.R.

Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bayern

Him­mel­kron

1) BR24, Regio­med-Insol­venz: Amts­ge­richt ord­net Eigen­ver­wal­tung an, https://​www​.br​.de/​n​a​c​h​r​i​c​h​t​e​n​/​b​a​y​e​r​n​/​r​e​g​i​o​m​e​d​-​i​n​s​o​l​v​e​n​z​-​a​m​t​s​g​e​r​i​c​h​t​-​o​r​d​n​e​t​-​e​i​g​e​n​v​e​r​w​a​l​t​u​n​g​-​a​n​,​U​0​m​J​kkz