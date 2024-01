Der Kul­tur- und För­der­ver­ein e.V. Leu­ten­bach star­tet im Febru­ar wie­der das Pro­gramm sei­ner Vor­trags­rei­he „Gesell­schaft-Poli­tik-Reli­gi­on“

Wie bereits in den ver­gan­ge­nen 2 Jah­ren konn­ten auch für die Mona­te Febru­ar bis Mai nam­haf­te Refe­ren­ten gewon­nen wer­den, die mit span­nen­den The­men im Leu­ten­ba­cher Pfarr­heim aufwarten.

Die Qua­li­tät der Vor­trä­ge auf einem gleich­blei­bend hohen Niveau zu hal­ten, ist auch für 2024 der kla­re Anspruch von Mat­thi­as Reu­bel, der für die Aus­wahl der Inhal­te und Refe­ren­ten ver­ant­wort­lich ist. „Die schwie­ri­gen The­men unse­res All­ta­ges sprin­gen einen förm­lich an, hier­für jedoch adäqua­te Refe­ren­ten zu fin­den, bleibt eine gro­ße Her­aus­for­de­rung“ so Reu­bel. Mit der nun begin­nen­den Rei­he wur­de dies­mal die Volks­hoch­schu­le des Land­krei­ses Forch­heim auf das Ange­bot auf­merk­sam. Mit einer Koope­ra­ti­on wür­digt die VHS zum ersten Mal die Qua­li­tät der Vor­trä­ge und hat die Vor­trags­rei­he in ihr Pro­gramm mit auf­ge­nom­men, wel­ches ab 12. Janu­ar online geht und ab 30. Janu­ar buch­bar ist.

Moritz Wen­nin­ger, für die Außen­stel­le Leu­ten­bach zustän­di­ger päd­ago­gi­scher Mit­ar­bei­ter: „Die Vor­trä­ge des Kul­tur- und För­der­ver­ein e.V. Leu­ten­bach ver­die­nen eine Sicht­bar­keit in unse­rem Pro­gramm­heft und damit im gan­zen Land­kreis, da sie gesell­schafts­po­li­tisch rele­van­te The­men auf­grei­fen und mit viel Enga­ge­ment orga­ni­siert werden.“

Am ersten Abend steht die EU im Fokus des Refe­ren­ten Georg Escher. Als frei­er Jour­na­list befasst er sich seit vie­len Jah­ren mit breit­ge­fä­cher­ten Fra­gen zur Außen- und Sicher­heits­po­li­tik. Sein Vor­trag am 29.02.2024 beleuch­tet die mög­li­chen Wege der Dau­er­kri­se, die die EU schein­bar seit lan­gem im Griff hält.

Mike Her­mann, ein Bera­ter für Euro­päi­sche Ener­gie- und Regu­lie­rungs­po­li­tik beschäf­tigt sich am 21.03.2024 mit dem Ver­sor­gungs­netz der Zukunft, wel­ches sich im Span­nungs­feld zwi­schen Regu­lie­rung und Inno­va­ti­on zurecht fin­den muss.

Der April führt den Poli­to­lo­gen Simon Moritz am 25.04.2024 nach Leu­ten­bach, der die Rol­le der Tür­kei im Nahen Osten unter die Lupe nimmt.

Schließ­lich betrach­tet im The­men­feld Reli­gi­on am 16.05.2024 Clau­dio Ettl, stell­ver­tre­ten­der Aka­de­mie­di­rek­tor des Cari­tas-Pirck­hei­mer-Hau­ses Nürn­berg, bibli­sche Per­spek­ti­ven auf Ver­ant­wor­tung, Näch­sten­lie­be und Freiheit.

Reu­bel, der bereits für die zwei­te Jah­res­hälf­te plant: „Gera­de die Aner­ken­nung unse­rer Arbeit durch die VHS macht uns als enga­gier­ter Ver­ein sehr stolz und bekräf­tigt uns, stets ein anspruchs­vol­les Pro­gramm für unse­re Gemein­de Leu­ten­bach anzu­bie­ten“. Und wie gewohnt bedarf es bei den Vor­trä­gen kei­ner Anmel­dung und der Ein­tritt ist frei.