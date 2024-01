So wie Blut bei uns Men­schen Wun­den ver­schließt, so kann Harz der Nadel­bäu­me deren Wun­den ver­schlie­ßen. Fich­ten­harz wird des­halb auch “Das Gold des Wal­des“ genannt. Am Don­ners­tag, den 25. Janu­ar, bie­tet die Umwelt­sta­ti­on Ober­main-Jura einen Kurs zum Her­stel­len von Fich­ten­harz-Bal­sam an.

Unter Anlei­tung von Wald­päd­ago­gin Tan­ja Schell­horn ler­nen die Teil­neh­men­den im 2,5‑stündigen Kurs das „Gold des Wal­des“ näher ken­nen. Bit­te ein Sal­ben­tie­gel­chen und Schraub­glas (50ml) mit­brin­gen. Der Kurs beginnt um 18 Uhr im Semi­nar­raum der Umweltstation.

Anmel­dun­gen kön­nen ab sofort online unter www​.umwelt​sta​ti​on​-weis​main​.de, Rubrik „Jah­res­pro­gramm 2024“ erfol­gen. Die Kurs­ge­bühr beträgt 8 Euro zzgl. 10 Euro Materialgebühr.