Reprä­sen­ta­ti­ve Umfra­ge der Ver­brau­cher­zen­tra­len zeigt: Angriff auf Online-Ban­king ist größ­te Angst der Deutschen

30 Pro­zent der deut­schen Inter­net­nut­ze­rin­nen und ‑nut­zer sind bereits Opfer von Account-Hack­ing gewor­den. Das zeigt eine reprä­sen­ta­ti­ve Umfra­ge des Insti­tuts Gels­zus im Auf­trag der Ver­brau­cher­zen­tra­len. Bei 35 Pro­zent der Befrag­ten wur­den Social-Media-Accounts gehackt, bei 28 Pro­zent E‑Mail-Kon­ten. Bei 21 Pro­zent wur­den Kon­ten von Online-Markt­plät­zen ange­grif­fen, im Bereich Finan­zen waren 16 Pro­zent betroffen.

Obwohl eine gro­ße Mehr­heit der Befrag­ten einen Angriff auf ihr Online-Ban­king am mei­sten fürch­tet, ist die­ses Sze­na­rio nur bei vier Pro­zent tat­säch­lich ein­ge­tre­ten. Tat­ja­na Halm, Juri­stin bei der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern, sieht ange­sichts die­ser Zah­len einen gro­ßen Auf­klä­rungs­be­darf: „Vie­len Men­schen ist offen­bar wei­ter­hin unklar, wie sie sich effek­tiv vor dem Hack­ing ihrer Accounts schüt­zen können.“

Die gute Nach­richt: 86 Pro­zent der Betrof­fe­nen konn­ten die Kon­trol­le über ihren Account wie­der­erlan­gen. Vor allem bei Online-Markt­plät­zen und Ban­ken haben die Ver­brau­cher dafür die Hil­fe des Anbie­ters in Anspruch genommen.

Unter­stüt­zung durch Anbie­ter nutzen

„Die Umfra­ge zeigt auch: Im Fall eines Hacker-Angriffs lohnt es sich, den Anbie­ter ein­zu­schal­ten“, sagt Tat­ja­na Halm. „97 Pro­zent der­je­ni­gen, die sich an den Anbie­ter wand­ten, konn­ten mit des­sen Hil­fe die Kon­trol­le über ihren Account zurück­er­lan­gen. Bei den­je­ni­gen, die kei­ne Hil­fe vom Anbie­ter hat­ten, waren es nur 74 Pro­zent. In der direk­ten Kom­mu­ni­ka­ti­on kann oft eine schnel­le­re Lösung gefun­den wer­den. So kön­nen Ver­brau­cher not­falls mit Zah­lungs­in­for­ma­tio­nen oder Screen­shots nach­wei­sen, dass sie der recht­mä­ßi­ge Besit­zer des Accounts sind.“

Was tun im Hacking-Fall?

Die Ver­brau­cher­zen­tra­len haben hier die wich­tig­sten Infor­ma­tio­nen für Betrof­fe­ne zusam­men­ge­stellt. Nut­zer erfah­ren, was man im Fal­le eines gehack­ten Online-Accounts tun soll­te und wie sich Daten­dieb­stahl schon im Vor­feld ver­hin­dern lässt.

Die Umfra­ge „Per­sön­li­cher Sup­port von Unter­neh­men bei Account-Hack­ing“ wur­de im Som­mer 2023 von der Gels­zus rmm Mar­ke­ting Rese­arch GmbH durch­ge­führt. Befragt wur­den 1027 Per­so­nen ab 18 Jah­ren mit Haupt­wohn­sitz in Deutsch­land. Die Teil­neh­men­den der Online-Befra­gung wur­den bevöl­ke­rungs­re­prä­sen­ta­tiv nach Geschlecht, Alter und Wohn­re­gi­on ausgewählt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Umfra­ge „Account gehackt“ auf www​.ver​brau​cher​zen​tra​le​.de/​a​c​c​o​u​n​t​-​g​e​h​a​ckt.

Die Umfra­ge wur­de im Rah­men des vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt, Natur­schutz, nuklea­re Sicher­heit und Ver­brau­cher­schutz geför­der­ten Pro­jek­tes „Wirt­schaft­li­cher Ver­brau­cher­schutz“ erstellt.