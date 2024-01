Am Sonn­tag, 14. Janu­ar, um 18 Uhr prä­sen­tiert der Schach­be­zirk Ober­fran­ken in Koope­ra­ti­on mit dem Cen­tral-Kino Hof einen wei­te­ren Film, der sich um den Dreh­sport dreht. Dies­mal läuft die Dis­ney-Pro­duk­ti­on „Queen of Kat­we“ in einer Son­der­vor­stel­lung im Cen­tral in der Hofer Altstadt.

Zum Inhalt:

Für die zehn­jäh­ri­ge Phio­na Mute­si (Madi­na Nal­wan­ga) und ihre Fami­lie ist das Leben im ver­arm­ten Slum Kat­we in Kam­pa­la, Ugan­da, ein stän­di­ger Kampf. Ihre Mut­ter Har­riet (Lupi­ta Nyong’o) ist fest ent­schlos­sen, für ihre Fami­lie zu sor­gen. Sie arbei­tet uner­müd­lich und ver­kauft Gemü­se auf dem Markt, um sicher­zu­stel­len, dass ihre Kin­der zu essen und ein Dach über dem Kopf haben. Als Phio­na auf Robert Katen­de (David Oye­lo­wo) trifft, einen als Mis­sio­nar täti­gen ehe­ma­li­gen Fuß­ball­spie­ler, der die Kin­der des Dor­fes im Schach­spie­len unter­rich­tet, wird sie in den Bann des Spiels gezo­gen. Schach erfor­dert ein hohes Maß an Kon­zen­tra­ti­on, stra­te­gi­sches Den­ken und Risi­ko­be­reit­schaft, alle­samt Fähig­kei­ten, die für das täg­li­che Leben uner­läss­lich sind. Katen­de hofft, die Jugend­li­chen durch das Spiel bestär­ken zu kön­nen. Phio­na ist beein­druckt von der Intel­li­genz und dem Scharf­sinn, die das Spiel ver­langt, und es zeigt sich sofort, dass sie Talent hat. Als Katen­de Phi­on­as Bega­bung für das Schach­spiel und den von ihrer Mut­ter geerb­ten Kampf­geist erkennt, wird er ihr Men­tor. Har­riet steht dem Gan­zen jedoch skep­tisch gegen­über. Sie möch­te ihrer Toch­ter eine Ent­täu­schung erspa­ren. Als Phio­na in klei­ne­ren Schach­wett­be­wer­ben erfolg­reich ist, bringt Katen­de ihr auch noch Lesen und Schrei­ben bei. Schnell wird Phio­na bes­ser im Spiel und beschrei­tet schwie­ri­ge­re Tur­nie­re, sagt sich aller­dings von ihrer Fami­lie los, um sich auf ihr eige­nes Leben zu kon­zen­trie­ren. Letzt­end­lich erkennt ihre Mut­ter, dass Phio­na die wah­re Chan­ce hat, etwas Gro­ßes zu schaf­fen. Sie schließt sich mit Katen­de zusam­men, um ihrer Toch­ter dabei zu hel­fen, ihre außer­or­dent­li­che Gabe zu nut­zen, dem Leben in Armut zu ent­kom­men und ihre Fami­lie zu retten.

Tickets gibt es online unter www​.kino​-hof​.de oder an der Kinokasse.