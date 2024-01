Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, ‑Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Zeu­gen gesucht zu Sach­be­schä­di­gung an einem Fahrrad

Wie am Mon­tag ange­zeigt wur­de, hat ein unbe­kann­ter Täter von Frei­tag auf Sams­tag ein Fahr­rad, das an der Bus­hal­te­stel­le Evan­ge­li­sches Gemein­de­zen­trum in der Erlan­ger Stra­ße in Adels­dorf abge­stellt war, mut­wil­lig beschä­digt. Der Täter schlitz­te den Sat­tel auf und zer­stach die bei­den Rei­fen und könn­te dabei beob­ach­tet wor­den sein. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt an der Aisch nimmt Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.

Auf­fahr­un­fall

Eine Leicht­ver­letz­te und 12000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Auf­fahr­un­fal­les am Mon­tag­mor­gen gegen 07.00 Uhr auf der Kreis­stra­ße ERH 36 zwi­schen Med­ba­cher Kreis­ver­kehr und B 470, die dort auch Schön­wet­ter­stra­ße genannt wird. Eine Auto­fah­re­rin wur­de vom nach­fol­gen­den Fah­rer eines Kasten­wa­gens mit Anhän­ger gerammt, weil die­ser zu spät erkannt hat­te, dass der Ver­kehr vor ihm zum Ste­hen gekom­men war. Grund für den stocken­den Ver­kehr waren die Bauernproteste.

Zusam­men­stoß beim Linksabbiegen

An der Kreu­zung der Kreis­stra­ße ERH 16 und der Staats­stra­ße 2240 bei Neu­haus, der soge­nann­ten Neu­hau­ser Kreu­zung, ereig­ne­te sich am Mon­tag­mor­gen um 06.30 Uhr ein Ver­kehrs­un­fall, weil eine von Buch kom­men­de und nach Neu­haus abbie­gen­de Pkw-Fah­re­rin einen ent­ge­gen­kom­men­den Pkw über­se­hen hat. Durch den Zusam­men­stoß der Fahr­zeu­ge wur­de der in Rich­tung Buch fah­ren­de Pkw nach rechts abge­lenkt und stieß gegen einen an der Ein­mün­dung Neu­haus war­ten­den Sat­tel­zug. Die bei­den Pkw wur­den abge­schleppt. Glück­li­cher­wei­se wur­de bei dem Unfall nie­mand ver­letzt, der Sach­scha­den wur­de jedoch mit ins­ge­samt 26.500 Euro für die betei­lig­ten Fahr­zeu­ge angegeben.

Unfall­flucht

Am Mon­tag­mor­gen um 06.00 Uhr kam es zwi­schen Bösen­be­ch­ho­fen und Pom­mers­fel­den zum seit­li­chen Zusam­men­stoß zwi­schen zwei im Bereich der Brücke unter der B 505 ent­ge­gen­kom­men­den Fahr­zeu­gen, bei dem der lin­ke Außen­spie­gel des in Rich­tung Pom­mers­fel­den fah­ren­den Pkws abge­ris­sen wur­de. Der ent­ge­gen­kom­men­de Fahr­zeug­füh­rer fuhr wei­ter, ohne sich um die Scha­den­re­gu­lie­rung zu küm­mern, wes­halb von der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt nun wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort gegen Unbe­kannt ermit­telt wird. Zu dem unfall­flüch­ti­gen Fahr­zeug sind kei­ne wei­te­ren Hin­wei­se vor­han­den, Hin­wei­se nimmt die PI Höch­stadt tele­fo­nisch unter der 09193/63940 entgegen.