Der Ple­cher Hei­mat­ver­ein lädt auch alle Nicht­mit­glie­der zur Win­ter­wan­de­rung am Sonn­tag, 14. Janu­ar 2024, 13:00 Uhr, ein. Treff­punkt ist der Pavil­lon am Kirch­platz in Ple­ch. Vor­ge­se­hen ist eine 8 km-Run­de nach Otten­hof, je nach Wet­ter oder Kon­di­ti­on kann auch auf 5 km abge­kürzt wer­den. Anschlie­ßend besteht die Mög­lich­keit zur Ein­kehr im Feu­er­wehr­haus Otten­hof, der Damen­stamm­tisch bewir­tet mit Kaf­fee, Kuchen und klei­nen Brot­zei­ten. Der Rück­weg nach Ple­ch erfolgt selb­stän­dig über den Rad-/Fuß­weg.

Füh­rung durch Mar­le­ne Deß, zer­ti­fi­zier­te DWV-Wan­der­füh­re­rin®. Wet­ter­be­ding­te Aktua­li­sie­rung ggf. über www​.ple​cher​-hei​mat​ver​ein​.de