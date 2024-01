Bünd­nis für Fami­lie lädt zur Online-Ver­an­stal­tung am 16. Januar

Das tra­di­tio­nel­le Bild einer erfolg­rei­chen Füh­rungs­kraft, die ihre Qua­li­tä­ten durch Voll­zeit­ar­beit unter Beweis stellt, ist teil­wei­se noch tief ver­an­kert. Doch die Arbeits­welt ver­än­dert sich, und neue Füh­rungs­mo­del­le wie „Füh­ren in Teil­zeit“ eta­blie­ren sich. Der Arbeits­kreis Beruf+Familie im Bünd­nis für Fami­lie Erlan­gen-Höch­stadt lädt daher inter­es­sier­te Arbeit­ge­be­rin­nen und Arbeit­ge­ber herz­lich zu einer Online-Ver­an­stal­tung unter dem Mot­to „Füh­ren in Teil­zeit – So kann es gelin­gen!“ ein. Die­se fin­det am Diens­tag, den 16. Janu­ar 2024, von 11:00 bis 12:30 Uhr statt und bie­tet Ein­blicke in Chan­cen und Her­aus­for­de­run­gen neu­er Füh­rungs­mo­del­le, ins­be­son­de­re das „Füh­ren in Teil­zeit“, sowie prak­ti­sche Bei­spie­le aus der Unternehmenswelt.

Impuls­vor­trag und Tipps aus der Praxis

Laris­sa Roy-Chowd­hu­ry von der Unter­neh­mens­platt­form „Erfolgs­fak­tor Fami­lie“ wird in einem Impuls­vor­trag Ein­blicke in das The­ma geben und im Anschluss mit Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mern in einen Dia­log tre­ten. Fran­zis­ka Fischer, Geschäfts­füh­re­rin der Möbel Fischer GmbH in Her­zo­gen­au­rach, sowie Cor­ne­lia Pau­ly, Per­so­nal­re­fe­ren­tin der STA­BI­LO Inter­na­tio­nal GmbH in Herolds­berg, laden zum Pra­xis-Gespräch mit Unter­neh­men aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt. Sie wer­den aus ihren Erfah­run­gen berich­ten und Ein­blicke in erfolg­rei­che Model­le wie Tops­ha­ring geben.

Die Ver­an­stal­tung wird vom Arbeits­kreis Beruf+Familie im Bünd­nis für Fami­lie Erlan­gen-Höch­stadt in Koope­ra­ti­on mit der vom Bund her­aus­ge­ge­be­nen Unter­neh­mens­platt­form „Erfolgs­fak­tor Fami­lie“ orga­ni­siert. Arbeit­ge­be­rin­nen und Arbeit­ge­ber sind herz­lich ein­ge­la­den, sich unter www​.buend​nis​-fuer​-fami​lie​.de anzu­mel­den und an die­sem zukunfts­wei­sen­den Aus­tausch teil­zu­neh­men. Für Fra­gen steht ger­ne auch Fami­li­en­be­auf­trag­te Kat­ja Engel­brecht-Adler tele­fo­nisch unter 09131–803 1492 oder per E‑Mail an familie@​erlangen-​hoechstadt.​de zur Verfügung.