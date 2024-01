Maña­na Ala­da­sh­vi­li ergänzt zum Jah­res­wech­sel die gynä­ko­lo­gi­sche Ver­sor­gung in der Spitalgasse

Vie­le Pati­en­tin­nen hat er in den letz­ten Jahr­zehn­ten betreut, vie­le Schwan­ge­re beglei­tet, vie­len Babys auf die Welt gehol­fen und zuletzt in der ambu­lan­ten Ver­sor­gung vie­len Frau­en aller Alters­klas­sen bei Kin­der­wunsch, Ver­hü­tung, Vor­sor­ge­un­ter­su­chun­gen oder auch ern­sten Erkran­kun­gen des Unter­leibs mit Rat und Tat zur Sei­te gestan­den. Klaus Samm­ler war seit 1989 als Fach­arzt für Gynä­ko­lo­gie und Geburts­hil­fe tätig, zunächst in der Frau­en­kli­nik Nürn­berg und ver­schie­de­nen Pra­xen in Bay­ern. Im April 1992 ließ er sich als Fach­arzt in Coburg nie­der und über­nahm die dama­li­ge Pra­xis von Dr. Herm. Seit Okto­ber 2008 prak­ti­zier­te er in der Gemein­schafts­pra­xis mit Dr. Fels und Frau Dr. Neu­list, die bei­de mit einem zeit­li­chen Vor­sprung vor ihm in Ren­te gegan­gen waren.

Mit sei­ner Kol­le­gin Dr. Ste­pha­nie Vitz arbei­te­te Klaus Samm­ler bereits seit knapp zwei Jah­ren in der Gemein­schafts­pra­xis zusam­men. An sie wird er nun auch das Zep­ter des ärzt­li­chen Lei­ters über­ge­ben und sich in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand verabschieden.

„Wie es so schön heißt: mit einem lachen­den und einem wei­nen­den Auge! Mei­ne Frau und ich freu­en uns auf die freie Zeit. Und hof­fent­lich blei­ben wir lan­ge gesund, um die­se auch genie­ßen zu kön­nen“, so Samm­ler. Eine lan­ge Liste habe er schon im Kopf. „Viel rei­sen und foto­gra­fie­ren, Schnee­schuh­wan­dern. Und früh nicht ganz so zei­tig auf­ste­hen müs­sen.“ „Wir wün­schen Ihnen von Her­zen alles Gute für den „Unru­he­stand“ und dan­ken für Ihren lang­jäh­ri­gen Ein­satz! Sie über­ge­ben die Nach­fol­ge in gute Hän­de, die bei­den Damen wer­den zusam­men mit dem Kol­le­gen Ibra­he­em Salam die Pra­xis mit gro­ßer Freu­de fort­füh­ren“, zeigt sich Fri­do­lin Rech erkennt­lich und zufrie­den. Ibra­he­em hat­te bereits im Okto­ber die­ses Jah­res sei­nen Dienst im MVZ ange­tre­ten und freut sich eben­so auf die Zusam­men­ar­beit im Team.

Die neue Kol­le­gin Maña­na Ala­da­sh­vi­li war zuletzt in der Kli­nik in Kit­zin­gen tätig, zuvor in den Klin­ken der Sozi­al­stif­tung Bam­berg und Haß­ber­ge. Ihr Stu­di­um der Human­me­di­zin absol­vier­te sie 1990–96 an der Uni­ver­si­tät Tif­lis, Geor­gi­en. Seit 2015 lebt und arbei­tet die Frau­en­ärz­tin in Deutsch­land und freut sich auf ihre neue Wir­kungs­stät­te. Die 51jährige will sich schnell ein­ar­bei­ten, um mit dem Pra­xis­team wei­ter die Pati­en­tin­nen in gewohnt guter Wei­se zu versorgen.

Auch Can Aydin, 3. Bür­ger­mei­ster der Stadt Coburg, dank­te Herrn Samm­ler für sei­nen Ein­satz und dem Kli­ni­kum Coburg für den naht­lo­sen Über­gang und die naht­lo­se Fort­füh­rung in der Pra­xis und ärzt­li­chen Ver­sor­gung in der Cobur­ger Regi­on. „Vie­le Frau­en suchen eine Frau­en­ärz­tin. Gera­de wer neu ist in Coburg oder zurück­kehrt in unse­re schö­ne Hei­mat, kommt nicht auto­ma­tisch vor Ort unter“, so Aydin. „Wir dan­ken Frau Ala­da­sh­vi­li für ihre Ent­schei­dung für den Stand­ort Coburg und dem Kli­ni­kum Coburg mit den ange­bun­de­nen MVZ für die Umset­zung und schnel­le Nach­fol­ge­re­ge­lung. Die fach­ärzt­li­che Ver­sor­gung bleibt ange­spannt. Umso schö­ner, dass wir hier im Her­zen unse­res Cobur­ger Innen­stadt unse­re Pati­en­tin­nen wei­ter kom­pe­tent ver­sor­gen können.“

Die bekann­ten Sprech­zei­ten blei­ben gleich. Im Ein­zel­fall kön­nen neue Pati­en­tin­nen auf­ge­nom­men wer­den. Ter­min­ver­ga­ben sind mög­lich wäh­rend der Sprech­stun­den unter Tel. 09561 99390.

Wei­te­re Infos sind auf der Web­site ein­zu­se­hen unter www​.regio​med​-kli​ni​ken​.de/​g​y​n​m​v​zco