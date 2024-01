Ein Kind ver­än­dert die Fami­lie – egal ob das erste oder ein wei­te­res Geschwi­ster­kind. Auch Haus­halt, Arbeit und manch ande­re Din­ge müs­sen unter einen Hut gebracht wer­den und oft hilft nur ein gutes Netz­werk, um alle Anfor­de­run­gen gut mei­stern zu kön­nen. Nicht alle kön­nen in sol­chen Momen­ten auf fami­liä­re Unter­stüt­zung zurück­grei­fen. Genau da kön­nen Fami­li­en­pa­ten und Fami­li­en­pa­tin­nen über einen begrenz­ten Zeit­raum unter­stüt­zend tätig werden.

Fami­li­en­pa­ten sind ehren­amt­li­che Frau­en und Män­ner jeden Alters, die Freu­de am Umgang mit Kin­dern haben und etwas von ihrer Zeit und Auf­merk­sam­keit an ein Kind und sei­ne Fami­lie wei­ter­ge­ben möch­ten. Sie beglei­ten und ent­la­sten Fami­li­en, indem sie ihnen ein­mal pro Woche für zwei bis drei Stun­den Zeit schen­ken. Die Auf­ga­ben sind viel­fäl­tig, wie z. B. „da sein und zuhö­ren“, mit den Kin­dern auf den Spiel­platz gehen, aber auch Beglei­ten bei Ein­käu­fen oder Behördengängen.

Seit Beginn des Fami­li­en­pa­ten­pro­jek­tes 2018 wur­den im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge 18 Fami­li­en­pa­ten und Fami­li­en­pa­tin­nen aus­ge­bil­det. Die­se haben ins­ge­samt 36 Fami­li­en unterstützt.

Erfah­run­gen von Eltern

„Ich könn­te mir kei­ne ande­re Patin für mei­nen Sohn vor­stel­len. Sie unter­neh­men viel gemein­sam, gehen in den Gar­ten, spie­len gemein­sam, wäh­rend ich mei­nen Haus­halt erle­di­ge. Wir ver­ste­hen uns so gut.“ „Unse­re Patin spielt mit den Kin­dern oder wir gehen gemein­sam raus. Mit ihr kann ich Erfah­run­gen aus­tau­schen, mir Tipps und Hil­fe holen.“ „Ich konn­te durch die Unter­stüt­zung mei­ner Fami­li­en­pa­tin nach der Ent­bin­dung wich­ti­ge Arzt­be­su­che wahr­neh­men. Ein herz­li­ches Dankeschön.“

Um wei­te­re Fami­li­en unter­stüt­zen zu kön­nen, sucht das Kreis­ju­gend­amt wei­te­re enga­gier­te Men­schen mit Zeit, die zwei bis drei Stun­den wöchent­lich Fami­li­en im All­tag ent­la­sten möch­ten. Trä­ger des Pro­jek­tes ist das Evan­ge­li­sche Jugend- und Für­sor­ge­werk (EJF gAG) in Koope­ra­ti­on mit der Koor­di­nie­ren­den Kin­der­schutz­stel­le des Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge als maß­geb­li­cher Förderer.

Als Vor­be­rei­tung und Unter­stüt­zung für die­se erfül­len­de Auf­ga­be bie­ten wir eine neue Schu­lung in drei Modu­len an. Im Rah­men die­ser Schu­lung wird das Pro­jekt mit sei­nen Zie­len aus­führ­lich vor­ge­stellt und ver­schie­den­ste The­men, die in der Arbeit mit Fami­li­en rele­vant sind, bear­bei­tet, erklärt und die Patin­nen und Paten fit für ihre Auf­ga­be gemacht.

Ter­mi­ne für die näch­ste Schulung

16.02.2024 – 15:00 Uhr – 19:00 Uhr

17.02.2024 – 09:00 Uhr – 14:00 Uhr

15.03.2024 – 15:00 Uhr – 19:00 Uhr

16.03.2024 – 09:00 Uhr – 14:00 Uhr

26.04.2024 – 15:00 Uhr – 19:00 Uhr

27.04.2024 – 09:00 Uhr – 14:00 Uhr

Koor­di­na­to­rin­nen und Koor­di­na­to­ren sind eigens vom „Netz­werk Fami­li­en­pa­ten Bay­ern“ geschul­te päd­ago­gi­sche Fach­kräf­te. Ihre Auf­ga­be ist es unter ande­rem, künf­ti­ge Fami­li­en­pa­tin­nen und Fami­li­en­pa­ten zu schu­len, sowie die­se in ihrer frei­wil­li­gen Tätig­keit zu begleiten.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Inter­es­sier­te von den Koor­di­na­to­rin­nen der EJF: