Stadt­ge­spräch der Uni­ver­si­tät Bay­reuth an der Fakul­tät in Kulmbach



Die näch­ste Refe­ren­tin der „Kulm­ba­cher Stadt­ge­sprä­che“ ist Prof. Dr. Tina Bartel­meß, Juni­or­pro­fes­sur für Ernäh­rungs­so­zio­lo­gie an der Fakul­tät für Lebens­wis­sen­schaf­ten: Lebens­mit­tel, Ernäh­rung und Gesund­heit der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Datum/​Zeit/​Ort: Diens­tag, 16. Janu­ar, um 19 Uhr

Alte Spin­ne­rei in Kulm­bach ((Raum 233, Ein­gang am Bus­bahn­hof, vor der „Tur­bi­ne“)

eine Anmel­dung ist nicht erforderlich

Obst und Gemü­se sind gesund, min­der­wer­ti­ge Fleisch- und Wurst­wa­ren, Fer­tig­es­sen und Zucker­bom­ben sind unge­sund. Aber: Gesun­de Lebens­mit­tel sind teu­er und unge­sun­de gün­sti­ger. Und: Auf­grund der Preis­stei­ge­run­gen in den letz­ten Jah­ren und den gerin­gen Anpas­sun­gen des Sozi­al­hil­fe-Sat­zes dürf­te es für Men­schen mit gerin­gen finan­zi­el­len Res­sour­cen aktu­ell noch schwie­ri­ger sein, sich gesund zu ernäh­ren, zumal auch die stark gestie­ge­nen Ener­gie­ko­sten aus dem ohne­hin schma­len Bud­get bestrit­ten wer­den müs­sen. Die Ernäh­rungs­so­zio­lo­gin Prof. Dr. Tina Bartel­meß beschäf­tigt sich an der Fakul­tät für Lebens­wis­sen­schaf­ten der Uni Bay­reuth mit dem Phä­no­men der Ernäh­rungs­ar­mut. In ihrem Vor­trag wird sie das The­ma erläu­tern und Lösungs­we­ge aufzeigen.

Den Kulmbacher*innen ist Prof. Bartel­meß nicht nur als Initia­to­rin des „KUL­Mu­ni­ty Gar­dens“ bekannt. Sie hat auch am inter­kul­tu­rel­len Koch­buch­pro­jekt „Essen ver­bin­det“ mit­ge­wirkt. In Ihrer For­schung wid­met sie sich ernäh­rungs­be­zo­ge­nen gesell­schaft­li­chen Fra­gen. Mehr zum For­schungs­feld von Prof. Bartel­meß: https://​www​.food​-socio​lo​gy​.uni​-bay​reuth​.de/​d​e​/​i​n​d​e​x​.​h​tml . Ein Inter­view mit Prof. Bartel­meß fin­den Sie hier: https://​ubtak​tu​ell​.uni​-bay​reuth​.de/​e​r​n​a​e​h​r​u​n​g​s​a​rmt.

Die Stadt­ge­sprä­che in Kulm­bach ver­an­stal­tet die Fakul­tät für Lebens­wis­sen­schaf­ten: Lebens­mit­tel, Ernäh­rung und Gesund­heit der Uni­ver­si­tät Bay­reuth mit dem Universitätsverein.