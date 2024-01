7.Woche! Dis­neys bezau­bern­des Ani­ma­ti­ons­aben­teu­er, in dem alle Wün­sche wahr werden!

Nur noch 12.–17.01.24! Dis­neys „WISH“ „Digi­tal“

freig. ab 0

Vor­stel­lun­gen: Fr.,Di.+Mi. 15.30 Uhr, Sa.+So. 14.45 Uhr. Do.+Mo. fin­det kei­ne Vorst. statt!

Im Bun­des­start! Hoch­span­nen­des Action-Feu­er­werk der Super­la­ti­ve mit Jason Stat­ham! Ausweispflicht!

11.01.–17.01.24 „The Bee­kee­per“ „Digi­tal“

freig. ab 18

Vor­stel­lun­gen: Mo.-Fr. 19.45 Uhr, Sa. 19.30 Uhr, So. 17.00 Uhr.

4.Woche! Wit­zi­ger Ani­ma­ti­ons­hit von Illu­mi­na­ti­on über eine nied­li­che Enten­fa­mi­lie auf Reisen!

Nur noch 12.–17.01.24! „Raus aus dem Teich“ „2D/3D-Digi­tal“

freig. ab 0

3D: Fr.,Di.+Mi. 15.30 Uhr, Sa.+So. 14.30 Uhr. Do.+Mo. fin­det kei­ne Vorst. statt!

2D: Sa. 17.15 Uhr, So. 17.00 Uhr.

4.Woche! Fan­ta­sy-Block­bu­ster mit jeder Men­ge Action, Humor und Jason Mom­oa als Aquaman!

Nur noch 11.–17.01.24! „Aqua­man 2: Lost King­dom“ „Digi­tal“

freig. ab 12

Vor­stel­lun­gen: Mo.-Fr. 19.30 Uhr, Sa. 16.45 + 19.30 Uhr. So. fin­det kei­ne Vorst. statt!

6.Woche! Fan­ta­sie­vol­les, berau­schen­des Lein­wand­spek­ta­kel erzählt mit viel Herz und Humor!

Nur noch 12.–17.01.24! „Won­ka“ „Digi­tal“

freig. ab 0

Vor­stel­lun­gen: Fr.,Di.+Mi. 15.30 Uhr, Sa.+So. 14.30 Uhr. Do.+Mo. fin­det kei­ne Vorst. statt!

1.Woche! Gut­ge­laun­ten Cul­tu­re-Clash Komö­die in der ein Fuß­ball­trai­ner an sei­ne Gren­zen kommt!

11.01.–17.01.24 „Next Goal Wins“ „Digi­tal“

freig. ab 0

Vor­stel­lun­gen: Mo.-Fr. 19.30 Uhr, Sa. 17.00 + 19.30 Uhr, So. 16.45 Uhr.

Neu­re­ge­lung: Fil­me ab 12 sind auch für Kin­der ab 6 in Beglei­tung eines Erzie­hungs­be­rech­tig­ten gestattet!

Prei­se: