OB Star­ke will mit Geschäfts­lei­tung, Betriebs­rat und Gebäu­de­ei­gen­tü­mer Chan­cen und Risi­ken für den Stand­ort Bam­berg ausloten

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke hat die aktu­el­le Nach­richt über den Insol­venz­an­trag der Waren­haus­ket­te Gale­ria Kar­stadt Kauf­hof GmbH am Diens­tag, 9. Janu­ar, zur Akti­vi­tät genutzt: „Kar­stadt ist der Leucht­turm für den Ein­zel­han­del in der Bam­ber­ger Innen­stadt. Des­halb habe ich sofort nach Bekannt­wer­den des Insol­venz­an­trags die Ver­ant­wort­li­chen des Bam­ber­ger Stand­orts von Gale­ria Kar­stadt Kauf­hof in das Rat­haus ein­ge­la­den“, so Star­ke. Der OB will dabei mit der Fili­al­ge­schäfts­füh­rung, dem Betriebs­rat und der Gebäu­de­ei­gen­tü­mer­fir­ma Art-Invest nach Wegen suchen, „um das belieb­te Waren­haus als Magnet für die Innen­stadt zu erhal­ten“, so Starke.

Den Insol­venz­an­trag will die Waren­haus­ket­te nut­zen, um wie­der auf eige­ne Bei­ne zu kom­men. „Wie das Gale­ria-Manage­ment wei­ter mit­ge­teilt hat, will man die erfolg­rei­che Stra­te­gie der star­ken loka­len Aus­rich­tung der Filia­len fort­set­zen. Die­se Aus­sa­ge gibt Hoff­nung für den Bam­ber­ger Stand­ort“, betont Starke.