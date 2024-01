Am Frei­tag, 19. Janu­ar 2024, um 19 Uhr setzt der Histo­ri­sche Ver­ein Bam­berg e. V. sei­ne Vor­trags­rei­he anläss­lich des 750-jäh­ri­gen Bestehens der Kar­me­li­ten in Bam­berg fort. Kar­me­li­ten­pa­ter Dr. Ste­phan Pan­zer refe­riert über das The­ma „750 Jah­re Kar­me­li­ten – Der Zukunft ent­ge­gen“ und rich­tet dabei den Blick auf Chan­cen der Ent­wick­lung des Bet­tel­or­dens im 21. Jahr­hun­dert und Leit­ent­schei­dun­gen dazu. Die Ver­an­stal­tung fin­det im Gebäu­de An der Uni­ver­si­tät 5 in Bam­berg, Raum U5/01.22, statt.