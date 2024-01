Umge­stürz­te Pap­peln wer­den aus der Reg­nitz geborgen

Am Mitt­woch, 10. Janu­ar, birgt die Grün­ab­tei­lung von Bam­berg Ser­vice gemein­sam mit dem Was­ser­wirt­schafts­amt zwei in die Reg­nitz gestürz­te Pap­peln. Hier­zu ist es erfor­der­lich, den Rad­weg am Unte­ren Lein­ritt zwi­schen der Schwar­zen Brücke und der ERBA-Brücke zu sper­ren. Eine Umlei­tung wird aus­ge­schil­dert. Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer sowie Fuß­gän­ge­rin­nen und Fuß­gän­ger in dem Bereich wer­den um beson­de­re Vor­sicht gebe­ten. Die Ber­gungs­ar­bei­ten fin­den in Abspra­che mit dem Umwelt­amt und der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de statt.

Böschungs­pfle­ge zwi­schen Gau­stadter Haupt­stra­ße und Titusstraße

Eben­falls in den näch­sten Tagen führt Bam­berg Ser­vice Gehölz­pfle­ge­ar­bei­ten im Bereich ober­halb der Böschung zwi­schen der Gau­stadter Haupt­stra­ße und der Titus­stra­ße durch. Dabei müs­se auch zwei schwer geschä­dig­te Trau­ben­kir­schen und eine bruch­ge­fähr­de­te, schräg ste­hen­de Sal­wei­de gefällt wer­den. Außer­dem wird mit einem spe­zi­el­len Ket­ten­häcks­ler der Bestand an den über­al­ter­ten und groß­teils abge­stor­be­nen Schle­hen­sträu­chern auf Stock gesetzt, damit sich die­se wie­der rege­ne­rie­ren und aus­trei­ben können.

Alle Arbei­ten fin­den in Abspra­che mit dem Umwelt­amt und der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de statt.