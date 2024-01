medi treibt den Gene­ra­tio­nen­wech­sel wei­ter voran

Bei medi, dem Bay­reu­ther Her­stel­ler von Medi­zin­pro­duk­ten, Sport­be­klei­dung und Mode, schrei­tet der Gene­ra­tio­nen­wech­sel wei­ter vor­an. Jetzt gibt das Unter­neh­men bekannt, dass zum 1. Janu­ar 2024 Phil­ipp Schatz (bis dato Geschäfts­lei­ter der Medi­cal-Spar­te) und Mar­cus Wei­her­mül­ler (bis dato Lei­ter der Unit Pro­zess­or­ga­ni­sa­ti­on und Pro­jekt­ma­nage­ment) in die Geschäfts­füh­rung auf­rücken. Ste­fan Wei­her­mül­ler (Geschäfts­füh­rer sowie Gesell­schaf­ter der medi GmbH & Co. KG) zieht sich zum 1. Janu­ar 2024 aus dem ope­ra­ti­ven Geschäft zurück, bleibt dem Unter­neh­men aber als Gesell­schaf­ter und tech­ni­scher Bei­rat erhal­ten und wird aus­ge­wähl­te Pro­jek­te betreuen.

Miri­am Wei­her­mül­ler, der­zeit Geschäfts­lei­te­rin der Life­style-Spar­te bei medi und damit ver­ant­wort­lich für die Mar­ken CEP und ITEM m6, wird eben­falls Teil der medi Geschäfts­füh­rung mit Start zum 1. Juli 2025, nach­dem sie sich zunächst noch für 18 Mona­te im Rah­men einer Aus­zeit der Fami­lie widmet.

Sowohl Dirk Trei­ber als auch Ger­hard Kolb blei­ben wei­ter­hin Geschäfts­füh­rer. Somit stellt sich die medi Geschäfts­füh­rung mit der drit­ten Gene­ra­ti­on neu auf und pro­fi­tiert gleich­zei­tig von der lang­jäh­ri­gen Exper­ti­se und Erfah­rung der bis­he­ri­gen Geschäftsführung.

Ste­fan Wei­her­mül­ler: „Wir set­zen seit über 70 Jah­ren auf die Stär­ke und die Kul­tur eines inha­ber­ge­führ­ten Fami­li­en­un­ter­neh­mens. Es ist heu­te kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit, dass in Fami­li­en­un­ter­neh­men die Nach­fol­ge gene­rell gesi­chert ist oder rei­bungs­los abläuft. Es macht mich daher beson­ders stolz, dass mit Miri­am, Phil­ipp und Mar­cus auch inner­halb der medi Geschäfts­füh­rung die drit­te Gene­ra­ti­on tätig wird. Ich bin über­zeugt: Die Kom­bi­na­ti­on aus der lang­jäh­ri­gen Erfah­rung von Dirk Trei­ber und Ger­hard Kolb als Geschäfts­füh­rer und dem fri­schen Blick der Nach­wuchs­ge­ne­ra­ti­on wird medi in eine viel­ver­spre­chen­de Zukunft führen!“

Phil­ipp Schatz fügt hin­zu: „Wir wol­len bei medi einer­seits auf Kon­ti­nui­tät set­zen, wei­ter­hin gesun­des, nach­hal­ti­ges Wachs­tum sicher­stel­len und ein star­ker Arbeit­ge­ber am Stand­ort Bay­reuth sowie in unse­rer Bran­che sein. Gleich­zei­tig müs­sen wir wei­ter moder­ni­sie­ren, uns noch stär­ker an den Bedar­fen der Märk­te und Län­der aus­rich­ten, unse­re Pro­zes­se ent­spre­chend hin­ter­fra­gen, um am Ende des Tages der Part­ner erster Wahl an der Sei­te unse­rer Kund:innen und Anwender:innen zu sein. Ich freue mich beson­ders, dass ich in mei­nem Res­sort unter ande­rem den Bereich For­schung und Ent­wick­lung ver­ant­wor­te. Wir wol­len die F&E (For­schung und Ent­wick­lung) künf­tig stär­ker mit den markt­na­hen Ein­hei­ten wie Ver­trieb oder Pro­dukt­ma­nage­ment ver­bin­den und so unse­re Ent­wick­lungs­ar­beit exakt an den indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­sen der Märk­te ausrichten.“

Mar­cus Wei­her­mül­ler ergänzt: „Der Ein­tritt in die Geschäfts­füh­rung ist für uns Ehre und wich­ti­ge Ver­ant­wor­tung zugleich. Wir tre­ten in sehr gro­ße Fuß­stap­fen und sind hoch moti­viert, die Erfolgs­ge­schich­te von medi wei­ter­zu­schrei­ben. Für uns der Schlüs­sel: Auf Bewähr­tes auf­bau­en und dabei neue Impul­se set­zen. Ich freue mich, in Zukunft mit Berei­chen wie Pro­duk­ti­on, Logi­stik und Sup­p­ly Chain Manage­ment den Wert­schöp­fungs­pro­zess bei medi mit­zu­ge­stal­ten und kon­ti­nu­ier­lich zu ver­bes­sern. Dadurch stel­len wir sicher, dass wir unse­re Kund:innen pünkt­lich versorgen.“

Die unter­schied­li­chen Res­sorts inner­halb der neu auf­ge­stell­ten Geschäfts­füh­rung tei­len sich ab dem 01.01.2024 wie folgt auf:

Dirk Trei­ber: Ver­trieb inklu­si­ve der Län­der­ge­sell­schaf­ten, Legal Ser­vices, Cor­po­ra­te Com­mu­ni­ca­ti­on, HR, E‑Commerce

Ger­hard Kolb: Cor­po­ra­te Finan­ce, IT

Phil­ipp Schatz: Pro­dukt­ma­nage­ment, Mar­ke­ting, For­schung & Entwicklung

Mar­cus Wei­her­mül­ler: Pro­duk­ti­on & Logi­stik, QM, HR

Die Geschäfts­lei­tung der Life­style-Spar­te, die bis­her Miri­am Wei­her­mül­ler inne­hat­te, über­nimmt zum 1. Janu­ar 2024 Mathi­as Schulz, Head of CEP.

Über medi

medi – ich fühl mich bes­ser. Für das Unter­neh­men medi lei­sten am Stand­ort Bay­reuth rund 1.800 Mitarbeiter:innen (welt­weit rund 3.000) einen maß­geb­li­chen Bei­trag, dass Men­schen sich bes­ser füh­len. Das Ziel ist es, Anwender:innen und Patient:innen maxi­ma­le The­ra­pie­er­fol­ge im medi­zi­ni­schen Bereich (medi Medi­cal) und ein ein­zig­ar­ti­ges Kör­per­ge­fühl im Sport- und Fashion-Seg­ment (CEP und ITEM m6) zu ermög­li­chen. Die Lei­stungs­pa­let­te von medi Medi­cal umfasst medi­zi­ni­sche Kom­pres­si­ons­strümp­fe, adap­ti­ve Kom­pres­si­ons­ver­sor­gun­gen, Ban­da­gen, Orthe­sen, Throm­bo­se­pro­phy­la­xe­strümp­fe, Kom­pres­si­ons­be­klei­dung, ortho­pä­di­sche Ein­la­gen und digi­ta­le Gesund­heits­lö­sun­gen. Dar­über hin­aus fließt die lang­jäh­ri­ge Erfah­rung im Bereich der Kom­pres­si­ons­tech­no­lo­gie auch in die Ent­wick­lung von Sport- und Fashion-Pro­duk­te mit ein. Der Grund­stein für das inter­na­tio­nal erfolg­rei­che Unter­neh­men wur­de 1951 in Bay­reuth gelegt. Heu­te lie­fert medi mit einem welt­wei­ten Netz­werk aus Dis­tri­bu­to­ren und eige­nen Nie­der­las­sun­gen in über 90 Län­der der Welt. www​.medi​.de, www​.item​-m6​.com, www​.cep​s​ports​.com