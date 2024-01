Für Migra­ti­ons­be­ra­ten­de sowie Ange­hö­ri­ge von Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund, die an Demenz lei­den, bie­tet die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken eine kosten­freie Demenz Part­ner-Schu­lung an. Die­se fin­det statt am Diens­tag, 30. Janu­ar 2024 von 13.30 bis 15.00 Uhr im Online-Format.

Im ersten Teil ver­mit­teln die Refe­ren­tin­nen Ker­stin Hof­mann und Ute Hop­per­diet­zel theo­re­ti­sches Wis­sen zum Krank­heits­bild Demenz. Im zwei­ten Teil wird ein guter Umgang mit erkrank­ten Men­schen anhand von aus­ge­wähl­ten Fall­bei­spie­len the­ma­ti­siert. Der drit­te Teil beschäf­tigt sich mit Anlauf­stel­len für Bera­tung, Unter­stüt­zung und Ent­la­stung für Men­schen mit Demenz und deren Ange­hö­ri­ge mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund und ent­spre­chen­den Ange­bo­ten in ver­schie­de­nen Sprachen.

Demenz Part­ner-Schu­lun­gen gehen zurück auf die gleich­na­mi­ge Initia­ti­ve der Deut­schen Alz­hei­mer Gesell­schaft. Die Teil­neh­men­den erhal­ten zum Abschluss eine Teil­nah­me­be­stä­ti­gung sowie eine Infor­ma­ti­ons­bro­schü­re und dür­fen sich geschul­te Demenz Part­ner nen­nen. Um Anmel­dung wird gebe­ten per E‑Mail an info@​demenz-​pflege-​oberfranken.​de oder tele­fo­nisch unter 09281 / 57–500.