„DANCE MASTERS! – Best of Irish Dance“ in Bayreuth

Iri­scher Stepp­tanz in Perfektion

Eine fes­seln­de Zeit­rei­se durch das Irland der letz­ten 200 Jah­re – irisch frisch und lebensfroh!

„DANCE MASTERS! – Best of Irish Dance“ erzählt die Geschich­te des iri­schen Stepp­tan­zes auf musi­ka­li­sche und tän­ze­ri­sche Wei­se – begin­nend mit dem Erschei­nen der wan­dern­den Tanz­leh­rer (Dance Masters) vor rund 250 Jah­ren in den iri­schen Dör­fern und Klein­städ­ten bis hin zum inter­na­tio­na­len Durch­bruch dank eines Gast­auf­trit­tes beim Grand Prix d’Eu­ro­vi­si­on 1994. Rah­men­hand­lung der gut 2‑stündigen Show bil­det die Lie­bes­ge­schich­te zwi­schen Patrick und Kate, wel­che den Zuschau­er vom 18. Jahr­hun­dert über ver­schie­de­ne Epo­chen bis zur heu­ti­gen Zeit führt.

In Koope­ra­ti­on mit GFD Pro­mo­ti­ons holt Reset Pro­duc­tion 12 iri­sche Stepp­tän­zer auf die deut­schen Büh­nen. Die­se haben ihr Hand­werk an den besten Irish Dance – Schu­len erlernt. Die aus­ge­feil­ten, rasan­ten Cho­reo­gra­fien und die prä­zi­se aus­ge­führ­ten „Clicks“ zei­gen das Kön­nen der Tän­zer all­abend­lich aufs Neue.

„Zwei Stun­den ori­gi­nal iri­scher Stepp­tanz, hohe tän­ze­ri­sche Qua­li­tät, anspruchs­vol­le Cho­reo­gra­phien und authen­ti­sche Kostü­me“ ver­hei­ßen Micha­el Dur­kan (Pro­du­zent) und Richard Grif­fin (Cho­reo­graph) von GFD Pro­mo­ti­ons aus Dub­lin. Unter­stützt wer­den die Tän­zer von live gespiel­ter und gesun­ge­ner Musik. Die iri­sche Band ver­bin­det Gitar­ren-Rhyth­men und Gei­gen-Klän­ge mit tra­di­tio­nel­len Pipes und ori­gi­nal iri­schen Vocals. Die Sze­ne­rie wird unter­malt mit stim­mungs­vol­len Bil­dern von der grü­nen Insel, aus­ge­strahlt auf einer gro­ßen Video-Lein­wand. Seit fast 20 Jah­ren begei­stert DANCE MASTERS! – Best of Irish Dance deutsch­land­weit das Publi­kum – bis­her über 500.000 Besu­cher – und die Nach­fra­ge nach die­sem Mix aus tra­di­tio­nel­len Ele­men­ten und moder­nem Enter­tain­ment hält unver­min­dert an. Micha­el Dur­kan genießt als Pro­du­zent per­fek­ter Irish Dance-Shows inter­na­tio­na­les Renom­mee. „Sein Fun­dus an her­vor­ra­gen­den Tän­ze­rin­nen und Tän­zern, Sän­gern und Musi­kern“, rühmt Micha­el Noll, Inha­ber von Reset Pro­duc­tion, sei „schier uner­schöpf­lich und sei­ne Cho­reo­gra­phen und Regis­seu­re lei­sten tol­le Arbeit.“

Damit auch die Zuschau­er in den hin­te­ren Rei­hen kei­nen Schritt ver­pas­sen, wer­den die Tän­zer und Musi­ker zusätz­lich auf der gro­ßen Video-Lein­wand live übertragen.

„DANCE MASTERS! – Best of Irish Dance“