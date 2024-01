Das Cha­ri­ty Game zugun­sten des Freak City Bam­berg e.V. war ein vol­ler Erfolg. Durch Spen­den, per Becher­pfand, beim Plätz­chen- bezie­hungs­wei­se Lan­y­ard-Ver­kauf oder auch durch die Ver­stei­ge­rung der nur beim Spiel gegen die Mer­lins getra­ge­nen Bam­berg Bas­kets Fre­aky Christ­mas Weih­nachts­tri­kots sind am Ende ins­ge­samt 10.000,- Euro für den Ver­ein zusam­men­ge­kom­men! Der Scheck wur­de gestern beim Heim­spiel der Bam­berg Bas­kets gegen ALBA BER­LIN von Geschäfts­füh­rer Phil­ipp Höh­ne (3.v.l.) an Phil­ipp Gei­mer (1. Vor­sit­zen­der des Freak City Bam­berg e.V./2.v.l.) und Niklas Rajc­zyk (Lei­ter Schul- und Brei­ten­sport im Freak City Bam­berg e.V./links) übergeben.