Am Abend des 09. Janu­ar ist gegen 19:15 Uhr ein Brand in einer Dop­pel­haus­hälf­te in Grä­fen­berg aus­ge­bro­chen. Bis zum Ein­tref­fen der ersten Feu­er­wehr­kräf­te brann­te bereits das gesam­te Erd­ge­schoss in vol­ler Aus­deh­nung. Im wei­te­ren Ver­lauf ist das Feu­er auf das Ober­ge­schoss über­ge­grif­fen, wel­ches in der Fol­ge eben­falls aus­ge­brannt ist.

Gemel­det wur­de ein bren­nen­der Christ­baum – die genaue Brand­ur­sa­che ist jetzt aller­dings Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermittlungen.

Auf­grund der Tem­pe­ra­tu­ren knapp unter dem Gefrier­punkt ist das Lösch­was­ser unmit­tel­bar gefro­ren, was die Arbei­ten der Feu­er­wehr erschwerte.

Ins­ge­samt sind cir­ca 80 Kräf­te der Feu­er­wehr und des Ret­tungs­dien­stes an der Einsatzstelle.

Zur Stun­de ist der Bau­fach­be­ra­ter des Tech­ni­schen Hilfs­werks vor Ort um die Sta­tik des Gebäu­des zu prüfen.