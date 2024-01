Die Stäub­li Hol­ding Ger­ma­ny GmbH und die Stäub­li Tec-Systems GmbH wur­den als Teil­neh­mer des Umwelt- und Kli­ma­pakts Bay­ern aus­ge­zeich­net. Bay­reuths Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger hat am heu­ti­gen Diens­tag (9. Janu­ar 2024) die ent­spre­chen­den Urkun­den an den Mana­ging Direc­tor Nor­bert Ermer und die Umwelt­ma­nage­ment­be­auf­trag­te Jana Herath übergeben.

Der Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern ist eine Ver­ein­ba­rung zwi­schen der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung und der baye­ri­schen Wirt­schaft. Er beruht auf der gemein­sa­men Über­zeu­gung der Teil­neh­mer, dass die natür­li­chen Lebens­grund­la­gen durch frei­wil­li­ge Koope­ra­tio­nen von Staat und Wirt­schaft noch bes­ser geschützt wer­den kön­nen als allein durch Geset­ze und Verordnungen.

Die Stäub­li Hol­ding Ger­ma­ny GmbH und die Stäub­li Tec-Systems GmbH sind nach dem Umwelt­ma­nage­ment­sy­stem nach DIN EN ISO 14001 zer­ti­fi­ziert. Die Norm ISO 14001 der Inter­na­tio­nal Orga­nizati­on for Stan­dar­dizati­on ist ein welt­weit aner­kann­tes Umwelt­ma­nage­ment­sy­stem, das ein Ver­fah­ren zur kon­ti­nu­ier­li­chen Ver­bes­se­rung der Umwelt­lei­stung beinhal­tet, die Fest­le­gung einer Umwelt­po­li­tik sowie die Bestim­mung, Bewer­tung und Über­wa­chung bedeu­ten­der Umweltaspekte.

Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger freu­te sich bei der Urkun­den-Über­ga­be über die Teil­nah­me des Unter­neh­mens am Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern. Baye­ri­sche Unter­neh­men kön­nen sich durch betrieb­li­chen Umwelt­schutz am Umwelt­pakt Bay­ern betei­li­gen und so zei­gen, dass sie den Schutz unse­rer natür­li­chen Lebens­grund­la­gen als grund­le­gend für eine gesun­de Wirt­schaft und Gesell­schaft sehen.