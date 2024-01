Regio­nal­li­ga­auf­stei­ger BTS II jetzt sogar mit Chan­ce auf Auf­stieg in die zwei­te Bundesliga

Die Bilanz von Bay­reuths Bun­des­li­ga­trai­ner Mark Ficht­ner war posi­tiv – mit einem Schön­heits­feh­ler: „Aus­ge­rech­net das Match gegen unse­ren här­te­sten Kon­kur­ren­ten um einen Platz für das Fina­le der besten acht Mann­schaf­ten Deutsch­lands haben wir knapp ver­lo­ren.“ Am drit­ten Wett­kampf­tag der ersten Bun­des­li­ga (Grup­pe Süd) im Bogen­schie­ßen muss­ten die Bay­reu­ther im Auf­takt­du­ell ein knap­pes 4:6 gegen Gast­ge­ber Vil­lin­gen-Schwen­nin­gen quittieren.

Für die fol­gen­den Duel­le gegen die nach Tabel­len­stand „leich­te­ren Geg­ner“ nahm Ficht­ner Fran­zis­ka Lang­ham­mer aus der Anfangs­for­ma­ti­on und ergänz­te das star­ke Duo Jakob Hetz und Mario Schirr­mei­ster mit Simon Kauf­mann, dem Neu­zu­gang aus der Schweiz. Die Drei lie­ßen auch nichts anbren­nen und schos­sen zwei sou­ve­rä­ne Sie­ge mit jeweils 6:0 gegen den Tabel­len­letz­ten BSG Schöm­berg und den Vor­letz­ten SG Frei­burg. Und gegen den PSV Mün­chen kam dann der 18-jäh­ri­ge Johan­nes Lang für Bay­reuth zu sei­nem Bun­des­li­ga­de­büt. Nicht zuletzt dank sei­ner star­ken Lei­stung ging auch die­ses Duell mit 7:1 klar an die Bayreuther.

Die letz­ten drei Duel­le des Tages stan­den dann gegen die drei in der Tabel­le füh­ren­den Teams an. Ficht­ner wech­sel­te vor­sichts­hal­ber wie­der den Rou­ti­nier Simon Kauf­mann für Johan­nes Lang ein. Schirr­mei­ster, Hetz und Kauf­mann schos­sen auch extrem gut, aber Spit­zen­rei­ter Tacher­ting war um einen Hauch bes­ser. Mit 56:56, 57:58, 58:59 und 58:58 ging der Sieg mit 6:2 an die Nie­der­bay­ern um Team-Welt­mei­ste­rin Katha­ri­na Bauer.

Danach fer­tig­ten die Bay­reu­ther aber die SGI Welz­heim klar mit 6:0 ab. Im letz­ten Match hiel­ten die Bay­reu­ther auch gegen den drei­fa­chen Deut­schen Mann­schafts­mei­ster aus Ebers­berg bis zum 3:3 gut mit, muss­ten letzt­end­lich aber doch eine 3:7‑Niederlage hinnehmen.

Mit vier Tages­sie­gen bei drei Nie­der­la­gen hat das BTS-Team Platz Vier noch behaup­tet. Zwi­schen Platz Drei und Fünf lie­gen aller­dings nur zwei Punk­te. Damit kämp­fen am letz­ten Wett­kampf­tag in der Süd­grup­pe der ersten Bun­des­li­ga noch drei Ver­ei­ne um zwei Plät­ze für das Deutsch­land-Fina­le der besten Acht. Tacher­ting und Ebers­berg sind so gut wie qua­li­fi­ziert, Bay­reuth hat bei Punkt­gleich­heit (26:16) mit zwei mehr gewon­ne­nen Sät­zen momen­tan hauch­dünn die Nase vorn vor den fünft­plat­zier­ten Schwarz­wäl­dern aus Vil­lin­gen-Schwen­nin­gen. Aber auch die Welz­hei­mer auf Platz Drei (28:14) kön­nen von bei­den noch über­holt wer­den. Ficht­ners Fazit: „Es bleibt spannend.“

BTS II schnup­pert Aufstiegsluft

Das glei­che könn­te Thor­sten Goetsch über die Situa­ti­on in der Regio­nal­li­ga Süd, der drit­ten Liga im Bogen­sport, sagen. Goetsch ist Mann­schafts­füh­rer von Team BTS II, das erst in der vori­gen Sai­son aus der Bay­ern­li­ga auf­ge­stie­gen war – und nach drei von vier Wett­kampf­ta­gen plötz­lich sogar eine Chan­ce auf den Auf­stieg in die zwei­te Bun­des­li­ga hat. Als aktu­ell Tabel­len­drit­ter liegt man nur einen Punkt hin­ter den bei­den füh­ren­den Mann­schaf­ten zurück. Fünf Sie­ge und ein Unent­schie­den bei nur einer Nie­der­la­ge bedeu­te­ten für die Bay­reu­ther die beste Bilanz aller Kon­kur­ren­ten an die­sem Wett­kampf­tag, der bei Tabel­len­füh­rer Eggen­fel­den nahe Pas­sau aus­ge­tra­gen wur­de. Dabei zahl­te sich aus, dass Goetsch trotz durch­wach­se­nem Start sei­ner For­ma­ti­on mit Neil Ben­nemann, Katha­ri­na Schmidt und Ste­fan Han­rie­der das Ver­trau­en wahr­te. Tat­säch­lich wur­den die Drei auch mit jedem Match stär­ker und besieg­ten nicht zuletzt die BS Eggen­fel­den klar mit 6:2, die zweit­plat­zier­ten Ober­pfäl­zer aus Neu­markt gar mit 6:0. Das Sai­son­ziel – ein siche­rer Platz im Mit­tel­feld – ist für die Auf­stei­ger aus Bay­reuth somit schon erreicht. Ein Platz auf dem Podest am Ende zum Grei­fen nah. Und bei nur einem Punkt Rück­stand auf den Tabel­len­füh­rer kann am letz­ten Wett­kampf­tag wirk­lich noch alles pas­sie­ren. Sogar der neu­er­li­che Aufstieg.

Aktu­el­le Tabel­len sie­he https://​bun​des​li​ga​.dsb​.de/​?​p​a​g​e​_​i​d​=18

Jür­gen Nakott (BTS)