AWO-Bücher­ba­sar emp­fiehlt: „Lesen ist gesund“

Die Damen des AWO-Bücher­ba­sars in der Klo­ster­stra­ße 19 in Forch­heim bie­ten im Sams­tag­ver­kauf am 13. Janu­ar (10 bis 13 Uhr) das The­ma „Gesun­des Leben“ an. Auch das The­ma Kli­ma und Fra­gen zur poli­ti­schen Welt­la­ge sind in den gespen­de­ten Bücher nach­zu­le­sen. Regel­mä­ßig geöff­net ist der Bücher­ba­sar jede Woche mon­tags von 14 bis 16 Uhr, mitt­wochs und frei­tags von 10 bis 12 Uhr. Der Erlös kommt dem Fami­li­en­fonds der Arbei­ter­wohl­fahrt Forch­heim zu Gute.