Semi­nar­rei­he im Rah­men des Bil­dungs­pro­gramms Wald (BiWa) star­tet Ende Januar

Die­sen Win­ter bie­tet der Bereich For­sten des Amts für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Coburg-Kulm­bach wie­der eine Semi­nar­rei­he im Rah­men des Bil­dungs­pro­gramms Wald (BiWa) an. Hier­bei wird forst­li­ches Grund­wis­sen an inter­es­sier­te Wald­be­sit­ze­rin­nen und Wald­be­sit­zer aus den Land­krei­sen Coburg, Kro­nach, Kulm­bach und Lich­ten­fels vermittelt.

Mit der Teil­nah­me kön­nen die Wald­be­sit­zer ihre Fach­kom­pe­ten­zen festi­gen, um einen ver­ant­wor­tungs­be­wuss­ten und nach­hal­ti­gen Umgang mit dem Wald sicher­zu­stel­len. Die Ziel­grup­pe sind Pri­vat­wald­be­sit­zer im Zustän­dig­keits­be­reich des AELF Coburg-Kulmbach.

BiWa ist kei­nes­falls ein Ersatz für die kom­pe­ten­te Ein­zel­be­ra­tung vor Ort, kann die fach­li­che Exper­ti­se der Wald­be­sit­zer aber wei­ter stärken.

Theo­rie online – Pra­xis in Präsenz

Die Semi­nar­rei­he ist als Hybrid­ver­an­stal­tung geplant: Theo­re­ti­sche Grund­la­gen wer­den per Video­kon­fe­renz, prak­ti­sches Wis­sen wird an Pra­xis­ta­gen in Prä­senz vermittelt.

Für jeden der vier Land­krei­se im Amts­ge­biet (Coburg, Kro­nach, Kulm­bach, Lich­ten­fels) sind 30 Plät­ze ver­füg­bar. Die Anmel­dung erfolgt online auf der Home­page des AELF Coburg-Kulm­bach (sie­he unten).

Die Video­kon­fe­ren­zen fin­den jeweils diens­tags von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr statt. Für die Teil­nah­me wird ein PC oder Lap­top mit Inter­net­zu­gang benö­tigt. Der Link zur Kon­fe­renz wird nach erfolg­ter Anmel­dung übermittelt.

Die Pra­xis­ta­ge fin­den jeweils frei­tag­nach­mit­tags an ver­schie­de­nen Wald­or­ten in dem Land­kreis statt, für den sich ange­mel­det wur­de. Der genaue Ort wird den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern nach erfolg­ter Anmel­dung bekannt gegeben.

Geplan­ter Ablauf

Diens­tag, 30.01.2024 Video­kon­fe­renz Wiederbewaldung/​Kulturen

Diens­tag, 06.02.2024 Video­kon­fe­renz Waldschutz

Diens­tag, 13.02.2024 Video­kon­fe­renz Baum­ar­ten­eig­nung im Klimawandel

Diens­tag, 20.02.2024 Video­kon­fe­renz Wald­recht für Privatwaldbesitzer

Diens­tag, 27.02.2024 Video­kon­fe­renz Förderung

Frei­tag, 01.03.2024 Pra­xis­tag Pflanz­schu­lung (Lich­ten­fels, Coburg)

Frei­tag, 08.03.2024 Pra­xis­tag Pflanz­schu­lung (Kulm­bach)

Frei­tag, 15.03.2024 Pra­xis­tag Waldbau

Frei­tag, 12.04.2024 Pra­xis­tag Pflanz­schu­lung (Kro­nach)

Anmel­dung

Bei Inter­es­se am Bil­dungs­pro­gramm Wald 2024 kön­nen Sie sich im Inter­net anmel­den unter: https://​www​.aelf​-ck​.bay​ern​.de/​f​o​r​s​t​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​w​a​l​d​b​e​s​i​t​z​e​r​/​3​1​7​0​7​1​/​i​n​d​e​x​.​php

Über­steigt die Zahl der Anmel­dun­gen die ver­füg­ba­ren Semi­nar­plät­ze, so ent­schei­det der Zeit­punkt der Anmeldung.

Anmel­de­schluss: 22.01.2024.