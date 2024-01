MICHEL­AU I.OFR./ WEIS­MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Unbe­kann­te beschä­dig­ten im Lau­fe der letz­ten Wochen in Michel­au i.Ofr. einen Pkw und in Weis­main eine Haus­wand mit poli­ti­schen State­ments. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

In Michel­au i.Ofr. haben unbe­kann­te Täter am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ein Auto in der Johann-Pup­pert-Stra­ße beschä­digt. Sie ritz­ten den Schrift­zug „Free Pal­e­sti­ne“ auf die Motor­hau­be des par­ken­den Pkws und ver­ur­sach­ten erheb­li­chen Sachschaden.

In Weis­main beschmier­ten Unbe­kann­te im Tat­zeit­raum vom 22. Dezem­ber bis 4. Janu­ar eine Haus­wand in der Stra­ße „Im Peunt“ mit dem Schrift­zug „Free Pal­est“. Der Sach­scha­den liegt hier nach aktu­el­len Schät­zun­gen bei etwa 500 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet Zeu­gen, die im rele­van­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.