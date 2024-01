Gönn´s dir!

Am Sams­tag, den 20. Janu­ar 2024 um 16.00 Uhr star­tet die Firm­vor­be­rei­tung für alle katho­li­schen Jugend­li­chen der 8. Klas­sen aus dem Pfar­rei­en­be­reich Forch­heim St. Mar­tin, Ver­klä­rung Chri­sti und Ker­s­bach St. Otti­lie und Johan­nes der Täufer.

Dazu fin­det das erste Tref­fen in der Kir­che Ver­klä­rung Chri­sti (Forch­heim, Joseph-Otto-Platz 18) statt, in der am 16. Novem­ber auch der Firm­got­tes­dienst gefei­ert wird. Jugend­li­che katho­li­scher Fami­li­en wur­den zum neu­en Jahr direkt ange­schrie­ben und zu die­sem ersten Tref­fen ein­ge­la­den. Den­noch könn­te es sein, dass nicht alle erreicht wurden.

DES­HALB: Bit­te mel­de dich, wenn du an der Fir­mung 2024 teil­neh­men möch­test aber noch kei­ne Ein­la­dung erhal­ten hast in dei­nem Pfarr­bü­ro oder schrei­be direkt eine E‑Mail an Gemein­de­re­fe­ren­tin Karin Hof­mann (karin.​hofmann@​erzbistum-​bamberg.​de). Du bekommst dann ger­ne eine Ein­la­dung zugeschickt.