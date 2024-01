Erlan­gens erste Solar­par­ty: „Wir fei­ern erneu­er­ba­re Energien!“

Mit Hil­fe von nach­bar­schaft­li­chen Solar­par­tys soll der Pho­to­vol­ta­ik-Aus­bau (PV) in Erlan­gen gezielt vor­an­ge­bracht wer­den. Wie das funk­tio­niert, zei­gen die Erlan­ger Stadt­wer­ke (ESTW), der Ener­gie­wen­de­ver­ein, Cli­ma­te Con­nect, Stecker­so­laer und die Stadt Erlan­gen, indem sie gemein­sam am Frei­tag, 12. Janu­ar, ab 16:00 Uhr Erlan­gens erste Solar­par­ty in den Räum­lich­kei­ten der ESTW feiern.

Dort kön­nen sich Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger, die bereits selbst eine PV- oder Bal­kon­so­lar­an­la­ge betrei­ben oder sich fürs Kli­ma enga­gie­ren möch­ten, infor­mie­ren, wie sie als Gast­ge­ber ihre eige­ne Solar­par­ty fei­ern oder als Bot­schaf­ter ihr Wis­sen und ihre Erfah­rung in ihre Nach­bar­schaft brin­gen kön­nen. Vor­kennt­nis­se braucht es dafür nicht. Das Pro­jekt­team orga­ni­siert im näch­sten Jahr eine kosten­lo­se Fort­bil­dung für Bot­schaf­te­rin­nen und Bot­schaf­ter. Zudem gibt es vie­le Info­ma­te­ria­li­en und Hil­fe­stel­lun­gen. Für alle wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen rund um die Orga­ni­sa­ti­on sol­cher Solar­par­tys sowie die Beant­wor­tung von Fra­gen und Aus­tausch mit Gleich­ge­sinn­ten, sind alle Inter­es­sier­ten zur ersten Erlan­ger Solar­par­ty kom­men­den Frei­tag eingeladen.

Der Ein­tritt ist kosten­frei, jedoch ist eine Anmel­dung erfor­der­lich (Inter­net: https://​secu​re​.erlan​gen​.de/​f​o​r​m​c​y​c​l​e​-​e​r​-​t​e​s​t​/​f​o​r​m​/​a​l​i​a​s​/​e​r​l​a​n​g​e​n​/​A​n​m​e​l​d​u​n​g​-​S​o​l​a​r​p​a​r​ty/).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.packs​drauf​.solar.

Kin­der­thea­ter-Vor­stel­lun­gen im Januar

Das städ­ti­sche Kin­der­kul­tur­bü­ro prä­sen­tiert am Sonn­tag, 14. Janu­ar, das Thea­ter Anna Ram­pe aus Ber­lin im Kul­tur­zen­trum E‑Werk. Anna Wag­ner-Fre­gin spielt um 11:00 Uhr „Ein­mal Schnee­witt­chen bit­te“, ein zau­ber­haf­tes Stück, wel­ches 2018 mit dem Ika­rus – einer Aus­zeich­nung des Jugend­kul­tur­ser­vice Ber­lin für her­aus­ra­gen­de Thea­ter­in­sze­nie­run­gen für Kin­der und Jugend­li­che – prä­miert wur­de. Um 15:00 Uhr spielt sie gemein­sam mit Dani­el Wag­ner „Bei Voll­mond spricht man nicht“, die Geschich­te einer Prin­zes­sin, die aus ihrem regle­men­tier­ten All­tag aus­bricht und sich auf macht zu einer auf­re­gen­den Reise.

Mehr Infor­ma­tio­nen zu den Stücken und zur Buchung gibt es im Inter­net unter www​.kin​der​ka​len​der​-erlan​gen​.de.

Tat­ort Inter­net: vhs-Vor­trag über Cyber­crime und Strafverfolgung

Das Inter­net ist stän­di­ger Tat­ort für ver­schie­den­ar­ti­ge Kri­mi­na­li­tät. Phis­hing, Betrug und Belei­di­gun­gen sind dabei nur ein Teil der Straf­ta­ten, die zum „Inter­net-All­tag“ gehö­ren. Auch schwer­ste Kri­mi­na­li­tät wie Sexu­al­de­lik­te, Erpres­sung oder Dro­gen­han­del fin­den im Inter­net statt. In sei­nem Vor­trag in der Aula der Volks­hoch­schu­le (vhs; Fried­rich­stra­ße 17) am Mon­tag, 15. Janu­ar, um 19:00 Uhr wird der Jurist Flo­ri­an Nico­lai vom Insti­tut für Straf­recht der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg einen Über­blick über das Aus­maß an Cyber­kri­mi­na­li­tät geben.

Auch wird dar­ge­stellt, wie schwie­rig sich mit­un­ter die Straf­ver­fol­gung gestal­tet. Bei den ver­schie­de­nen, sich stets wan­deln­den Maschen der Inter­net­kri­mi­nel­len ist es für Poli­zei und Staats­an­walt­schaft eine stän­di­ge Her­aus­for­de­rung, den meist anony­men Tätern auf die Spur zu kom­men. Der Ein­tritt zum Vor­trag ist frei. Eine Anmel­dung ist im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de nötig.

Kosten­lo­se Bera­tung für Exi­stenz­grün­der: Sprech­stun­de der Aktiv­se­nio­ren am 5. Februar

Die Wirt­schafts­för­de­run­gen der Stadt Erlan­gen und des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt bie­ten in Koope­ra­ti­on mit Aktiv­se­nio­ren Bay­ern e. V. Bera­tun­gen für den Weg in die Selbst­stän­dig­keit an. Die näch­ste kosten­lo­se „Sprech­stun­de“ fin­det am Mon­tag, 5. Febru­ar, von 12:00 bis 16:00 Uhr im Wirt­schafts­re­fe­rat der Stadt Erlan­gen (Nägels­bach­stra­ße 40, 1. OG, Zim­mer 115) statt. Da es sich um Ein­zel­be­ra­tun­gen han­delt, kön­nen sich inter­es­sier­te Grün­dungs­wil­li­ge aus Stadt und Land­kreis bis Don­ners­tag, 1. Febru­ar, bei der Stadt­ver­wal­tung anmel­den (E‑Mail wifoe@​stadt.​erlangen.​de, Tele­fon­num­mer 09131 86–2612). Die Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis orga­ni­sie­ren den Sprech­tag monat­lich im Wechsel.

Aktiv­se­nio­ren Bay­ern e. V. berät Exi­stenz­grün­de­rin­nen und ‑grün­der und hilft klei­nen und mitt­le­ren Fir­men in allen Unter­neh­mens­pha­sen, vom Erstel­len eines Busi­ness­plans bis hin zu Fra­gen zur Unter­neh­mens­füh­rung. Die Exper­ten im Ruhe­stand geben ihre Berufs- und Lebens­er­fah­rung aus unter­schied­li­chen Berei­chen in Wirt­schaft und Manage­ment wei­ter. Sie arbei­ten ehren­amt­lich, die Bera­tung ist kostenfrei.

Sper­rung der Nie­dern­dor­fer Stra­ße am Wochenende

Die Nie­dern­dor­fer Stra­ße ist im Bereich der Auto­bahn­aus­fahrt Erlan­gen-Frau­en­au­rach von Frei­tag, 12. Janu­ar (19:00 Uhr), bis Mon­tag, 15. Janu­ar (4:00 Uhr), gesperrt. Dar­über infor­mier­te das städ­ti­sche Refe­rat für Pla­nen und Bau­en. Wegen des Aus­baus der Auto­bahn A3 fin­den in die­sem Zeit­raum Arbei­ten an der Auto­bahn­brücke statt. Die Umlei­tungs­strecke ist groß­räu­mig aus­ge­schil­dert und führt u.a. über die Pap­pen­hei­mer und Syl­va­nia- und Kraft­werk­stra­ße. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Voll­sper­rung Neu­ses-Steu­dach bis 31. Mai

Die Voll­sper­rung der Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße Neu­ses-Steu­dach im Zuge des Neu­baus eines Brücken­bau­werks der Auto­bahn A3 wird zunächst bis vor­aus­sicht­lich 31. Mai ver­län­gert. Dar­über infor­mier­te die A3 Nord­bay­ern GmbH & Co. KG. Im Zuge der Bau­ar­bei­ten für den sechs­strei­fi­gen Aus­bau der A3 wird das Bau­werk, das die Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße Neu­ses-Steu­dach unter der A 3 hin­durch­führt, neu gebaut. Zunächst wird das nord­öst­li­che Teil­bau­werk abge­bro­chen und mit einem neu­en Quer­schnitt neu errich­tet. Anschlie­ßend erfolgt der Neu­bau des süd­west­li­chen Teil­bau­werks. Zu die­sem Zweck muss die Stra­ße bis vor­aus­sicht­lich Ende Mai gesperrt wer­den. Der anschlie­ßen­de Neu­bau des süd­west­li­chen Teil­bau­werks soll dann Ende 2025 abge­schlos­sen sein. Die Umlei­tung erfolgt über Haun­dorf und Häus­ling. Für Fuß­gän­ger und Fahr­rad­fah­rer wird eine Pas­sa­ge – mit kurz­zei­ti­gen Aus­nah­men – offen gehalten.