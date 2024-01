Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BISCH­BERG. Von einem Bau­stel­len­grund­stück in der Schul­stra­ße ent­wen­de­ten Unbe­kann­te eine mobi­le blaue Dixi-Toi­let­ten­ka­bi­ne im Wert von ca. 2.000 Euro. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich zwi­schen 22. und 30. Dezember.

Wer hat den Abtrans­port beob­ach­tet? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Son­sti­ges

STA­DEL­HO­FEN. Auf einem Flur­be­rei­ni­gungs­weg fiel einer Poli­zei­strei­fe am Sonn­tag­nach­mit­tag ein Pkw auf, der beim Erblicken des Strei­fen­wa­gens plötz­lich rück­wärts den Feld­weg ent­lang­fuhr. Es folg­te eine Kon­trol­le des 27-jäh­ri­gen Audi-Fah­rers. Dabei fie­len dro­gen­ty­pi­sche Merk­ma­le auf. Auf Befra­gung gab der Mann schließ­lich zu, Amphet­amin kon­su­miert zu haben. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus folg­te. Der 27-Jäh­ri­ge wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gung

Eber­mann­stadt. In den letz­ten 14 Tagen hat ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein Fen­ster eines Wochen­end­hau­ses im Drui­den­weg mit­tels eines Holz­bal­kens ein­ge­schla­gen. Wei­ter­hin ver­such­te er ein her­un­ter­ge­las­se­nes Rol­lo hoch zu schie­ben, was ihm aller­dings miss­lang. Ob der Täter ins Haus ein­drin­gen woll­te, ist der­zeit noch nicht bekannt. Dem Eigen­tü­mer ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 500 EUR. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­te um Hin­wei­se über ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen im Zeit­raum vom 27.12.2023 bis 07.01.2024.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ein­bruchs­ver­such in Ausstellungsraum

BAD STAF­FEL­STEIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Markt­platz kam es zu einem Ein­bruchs­ver­such in einen leer­ste­hen­den Ver­kaufs­raum. In den Schau­fen­stern wird aktu­ell Ware von regio­na­len Händ­lern aus­ge­stellt. Im Tat­zeit­raum von Diens­tag­nach­mit­tag, 02.01.2024, bis Frei­tag­abend, 05.01.2024, ver­such­te ein unbe­kann­ter Täter, die Schie­be­tür des Haupt­ein­gan­ges auf­zu­he­beln. Zudem wur­de ver­sucht, die Schau­fen­ster­schei­be mit einem spit­zen Gegen­stand ein­zu­schla­gen, was jedoch nicht gelang. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.

Ohne Füh­rer­schein unterwegs

MARKTZ­EULN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­nach­mit­tag soll­te ein BMW-Fah­rer auf der Haupt­stra­ße einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. In der Lich­ten­fel­ser Stra­ße konn­te der Fah­rer ange­hal­ten wer­den. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass der pol­ni­sche Staats­bür­ger nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist. Er muss­te eine Sicher­heits­lei­stung in Höhe von 500 Euro bezah­len. Zudem erwar­tet ihn noch eine Anzei­ge wegen Fah­rens ohne Fahrerlaubnis.

Ver­such­ter Ein­bruch angezeigt

EBENS­FELD / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Der Inha­ber einer Gast­stät­te erstat­te­te Anzei­ge bei der Poli­zei wegen ver­such­tem Ein­bruch in sein Lokal in der Kel­ler­stra­ße. Im Tat­zeit­raum von Don­ners­tag, den 14.12.2023, 00:00 Uhr, bis Sonn­tag, den 07.01.2024, 14:00 Uhr, mach­te sich ein unbe­kann­ter Täter an der Sei­ten­ein­gangs­tür der Kel­ler-Wirt­schaft zu schaf­fen. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 300 Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tel.-Nr. 09573/2223–0 entgegen.