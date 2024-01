KIR­CHEN­LAMITZ, LKR. WUN­SIE­DEL. Sonn­tag­abend kam ein Mann bei einem Ver­kehrs­un­fall nahe Nie­der­lamitz ums Leben. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Wun­sie­del ermit­telt zur Unfallursache.

Am Sonn­tag, kurz vor 21 Uhr, war ein 62-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw auf der Kreis­stra­ße WUN1 von Groß­wen­dern in Rich­tung Nie­der­lamitz unter­wegs. Wie Zeu­gen berich­te­ten, brach das Auto plötz­lich aus und kam nach meh­re­ren Schlan­gen­li­ni­en nach links von der Stra­ße ab. Im Stra­ßen­gra­ben lie­gend brach im Fahr­zeug Feu­er aus. Den zir­ka 50 Ein­satz­kräf­ten der Feu­er­weh­ren aus Kir­chen- und Nie­der­lamitz sowie Groß­wen­dern gelang es zwar den Fah­rer aus dem bren­nen­den Wrack zu ret­ten, er erlag jedoch noch an der Unfall­stel­le sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen. Die Kreis­stra­ße muss­te für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me für etwa drei Stun­den gesperrt wer­den. Neben den Feu­er­weh­ren und meh­re­ren Poli­zei­strei­fen waren auch Ret­tungs­dienst, Not­fall­seel­sor­ge und ein Poli­zei­hub­schrau­ber im Ein­satz. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Wun­sie­del ermit­telt nun zur Unfall­ur­sa­che. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Hof wer­den sie dabei von einem Gut­ach­ter unterstützt.