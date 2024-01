GUN­DELS­HEIM, LKR. BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend brann­te eine Küche in einer Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft in Gun­dels­heim. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof geht nicht von Brand­stif­tung aus.

Am Sonn­tag­abend, gegen 20 Uhr, brach ein Feu­er in der Küche einer Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft in Gun­dels­heim aus. Die Feu­er­wehr konn­te ein Über­grei­fen der Flam­men auf benach­bar­te Anwe­sen ver­hin­dern. Die Unter­kunft ist vor­über­ge­hend nicht bewohn­bar. Das Land­rats­amt Bam­berg küm­mer­te sich um die Ver­le­gung der ins­ge­samt 18 Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner. Wann und ob sie in die Unter­kunft zurück­keh­ren kön­nen ist noch unklar. Auf der Flucht vor den Flam­men ver­letz­te sich ein 35-jäh­ri­ger Syrer leicht am Bein. Es ent­stand ein Sach­scha­den im hohen fünf­stel­li­gen Bereich.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg über­nahm die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che. Die Ermitt­ler schlie­ßen nach Begut­ach­tung des Brand­ob­jek­tes aktu­ell eine Brand­stif­tung aus.