Ohne Kapi­tän Alex Engel, Guard Manu Feu­er­pfeil und Cen­ter Erik Land kas­sier­te der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach zum Rück­run­den­auf­takt der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B am ver­gan­ge­nen Sonn­tag gegen das Team Ehin­gen Urspring eine ärger­li­che 75:78-Heimniederlage und hat nun zwei Sie­ge Rück­stand auf das ret­ten­de Ufer.

Trotz der ungün­sti­gen per­so­nel­len Aus­gangs­si­tua­ti­on ging die Trup­pe von Head­coach Mark Völkl mit viel Selbst­ver­trau­en in das enorm wich­ti­ge Spiel gegen Ehin­gen. Die Haus­her­ren erwisch­ten einen guten Start und lagen nach Zäh­lern von Dip­pold und Ste­phan schnell mit 5:0 in Füh­rung. Die Defen­si­ve der Gelb­schwar­zen gestat­te­te den Gästen in den ersten drei Minu­ten ledig­lich zwei Punk­te von der Frei­wurf­li­nie. Erst nach über vier Spiel­mi­nu­ten war es Neu­ge­bau­er, der den ersten Feld­korb für sei­ne Mann­schaft erziel­te. Klaus traf wenig spä­ter einen wei­te­ren Drei­er, sodass Güß­bach mit 8:4 führ­te. In der Fol­ge­zeit brach­te Cen­ter Neu­ge­bau­er sei­ne Mann­schaft Punkt für Punkt her­an, glich in der 7. Minu­te erst zum 9:9 aus und ver­wan­del­te wenig spä­ter den Bonus­frei­wurf zur ersten Füh­rung. Die Trö­ster-Trup­pe ver­gab zu die­sem Zeit­punkt bereits fünf Frei­wür­fe, was spä­ter noch eine gro­ße Rol­le spie­len soll­te. Nach dem Füh­rungs­wech­sel lief es wie­der bes­ser. Wal­de, Ste­phan, Dip­pold und Wag­ner bescher­ten dem TSV dank eines 10:1‑Runs eine 19:11-Führung nach dem ersten Viertel.

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt bau­ten Nies­lon und Wal­de den Vor­sprung erst­ma­lig in den zwei­stel­li­gen Bereich aus, 23:12. Auch eine Aus­zeit von Gäste-Trai­ner Johan­nes Hüb­ner konn­te den offen­si­ven Rhyth­mus der Gast­ge­ber nicht bre­chen. So bau­te Ste­phan den Vor­sprung bis auf 27:14 aus (13.). Danach fand Ehin­gen bes­ser ins Spiel. Grey und Aav erziel­ten fünf Zäh­ler bin­nen kür­ze­ster Zeit, wor­auf­hin TSV-Trai­ner Völkl umge­hend eine Aus­zeit nahm. Es ent­wickel­te sich in der Fol­ge­zeit ein mun­te­res Spiel­chen auf bei­den Sei­ten. Wäh­rend Wörr­lein und Klaus für die Trö­ster-Trup­pe erfolg­reich waren, tra­fen Zacek und Mer­vo­la für Ehin­gen, sodass ein 33:26 nach 17 Minu­ten auf der Anzei­ge­ta­fel stand. Nach Punk­ten von Wag­ner und Grey stand es zur Halb­zeit­pau­se 38:32 für Brei­ten­güß­bach. Bis­her merk­te man das Feh­len von den drei wich­ti­gen Spie­lern über­haupt nicht.

Die zwei­te Halb­zeit begann mit drei Drei­ern. Für Ehin­gen traf Zacek gleich zwei Mal, wäh­rend Wörr­lein einen für Brei­ten­güß­bach ver­senk­te, 41:38. Die Gäste waren in die­ser Pha­se viel bes­ser im Spiel, ver­tei­dig­ten deut­lich här­ter und for­cier­ten etli­che Ball­ver­lu­ste und schlech­te Wür­fe. Erneut Zacek und Grey sorg­ten für den Füh­rungs­wech­sel, 42:44. Auch eine Völkl-Aus­zeit half lei­der nichts und die Gäste fan­den immer wie­der den Weg zu ein­fa­chen Punk­ten. Grey und Neu­ge­bau­er erhöh­ten auf 42:50 (25.). Erneut lie­ßen die Güß­ba­cher vie­le Zäh­ler an der Frei­wurf­li­nie lie­gen, am Ende soll­ten es 16 sein. Klaus traf nach drei­ein­halb punkt­lo­sen Minu­ten und erlö­ste sei­ne Mann­schaft. Aller­dings hat­te Ehin­gen die pas­sen­de Ant­wort parat und ver­senk­te durch Laar und Mer­vo­la und Lun­ge­lu sei­ne Wür­fe sicher. Dadurch erspiel­ten sie sich bis zum Vier­tel­en­de eine zwei­stel­li­ge Füh­rung, 49:60.

Die­se bau­ten die Gäste zu Beginn des Schluss­vier­tels gar auf 52:67 aus (33.) – der Spiel­ver­lauf nahe­zu iden­tisch mit dem Hin­spiel. Doch Auf­ge­ben kommt für Brei­ten­güß­bach nie in Fra­ge. Wal­de, Ste­phan und Klaus sorg­ten mit acht Zäh­lern bin­nen 60 Sekun­den wie­der für ein offe­nes Spiel, 60:67. Durch deut­lich bes­se­re Ver­tei­di­gung und guter Ball­be­we­gung in der eige­nen Offen­si­ve kämpf­te man sich immer wei­ter her­an. Dip­pold und Ste­phan tra­fen die Wür­fe und ver­kürz­ten auf 66:71 (37.). Zwar hat­te Ehin­gen ab und zu Ant­wor­ten parat, doch die Trö­ster Trup­pe traf nun auch schwie­ri­ge Wür­fe durch Dip­pold und ver­senk­te nun auch end­lich sei­ne Frei­wür­fe hoch­pro­zen­tig durch Dip­pold und Nies­lon, sodass man zwei Minu­ten vor dem Ende auf 73:75 dran war. 90 Sekun­den vor Schluss glich Cen­ter Jonas Klaus die Par­tie aus. Mer­vo­la traf knapp 60 Sekun­den vor dem Ende für Ehin­gen einen Korb­le­ger. Die näch­sten zwei Angrif­fe ver­gab jede Mann­schaft, sodass Güß­bach fünf Sekun­den vor dem Ende tak­tisch fou­len muss­te. Mer­vo­la traf nur einen Frei­wurf und Head­coach Mark Völkl nahm noch­mal eine Aus­zeit für den letz­ten Angriff. Doch der Drei­er von Timo Dip­pold ver­fehl­te sein Ziel und somit war die ärger­li­che und bit­te­re 75:78-Heimniederlage per­fekt. Durch den Erfolg der Ehin­ger bleibt Brei­ten­güß­bach wei­ter­hin Tabel­len­letz­ter und hat nun zwei Sie­ge Rück­stand auf das ret­ten­de Ufer.

Brei­ten­güß­bach: Ste­phan (17/1), Dip­pold (15/1), Klaus (15/3), Wal­de (11), Wörr­lein (7), Wag­ner (5/1), Nies­lon (4), Trummeter (1), Bauer