Die Akti­on Drei­kö­nigs­sin­gen 2024 steht in die­sem Jahr unter dem Mot­to „Gemein­sam für unse­re Erde – in Ama­zo­ni­en und weltweit“

Die Bewah­rung der Schöp­fung und der respekt­vol­le Umgang mit Mensch und Natur ste­hen im Fokus der Akti­on. Auch in der Pfar­rei Hei­lig­ste Drei­fal­tig­keit Göß­wein­stein unter­stütz­ten 30 Kin­der, die als Stern­sin­ger unter­wegs waren, die­se Akti­on. Zehn Beglei­te­rin­nen und Beglei­ter sorg­ten dafür, dass die Kin­der auch zu den Häu­sern und Woh­nun­gen kamen und brach­ten Segen mit dem Spruch „Chri­stus man­sio­nem bene­di­cat (Chri­stus seg­ne die­ses Haus) 20 * C + M + B + 24“, den sie an die Türen schrieben.

Die Vor­be­rei­tung hat­ten Pfarr­ge­mein­de­rats­vor­sit­zen­de Kath­rin Heckel und Stef­fi Bezold über­nom­men. Für das leib­li­che Wohl der Stern­sin­ger sorg­ten Leo­nie Grü­ner und Hei­di Hoff­mann. Alle Buben und Mäd­chen erhiel­ten von Pfar­rer Pater Lud­wig Mazur, teils auch für ihre mehr­jäh­ri­ge Teil­nah­me an der Stern­sin­ger­ak­ti­on, Dank­ur­kun­den über­reicht. In sei­nen Dank schloss Pater Lud­wig auch alle an der Orga­ni­sa­ti­on und Durch­füh­rung betei­lig­ten Hel­fe­rin­nen und Hel­fer ein. Mit einem lang­an­hal­ten­den Applaus dank­ten die Got­tes­teil­neh­me­rin­nen und ‑teil­neh­mer den klei­nen Köni­gin­nen und Köni­gen für ihren flei­ßi­gen Dienst sowie auch dem Orga­ni­sa­ti­ons- und Betreu­ungs­team. Bei der Aus­sendung der Stern­sin­ger erin­ner­te Pater Lud­wig dar­an, dass die Gaben Gold, Weih­rauch und Myr­rhe dar­auf hin­deu­ten, dass Chri­stus Gott, König und Hei­land der Welt ist. Chri­stus ist der Frie­dens­fürst. Die­ser Frie­den Got­tes soll auch in die Her­zen der Men­schen in den Häu­sern und Woh­nun­gen gebracht wer­den. Am Ende des Dank­got­tes­dien­stes wünsch­te Pater Lud­wig Frie­den der Welt, unse­ren Gemein­den und Familien.