Land­rats­amt Kro­nach ver­ab­schie­det Susan­ne Göß­wein

Nach 45 Jah­ren in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det Susan­ne Göß­wein wur­de nach 45 Arbeits­jah­ren am Land­rats­amt Kro­nach in den wohl­ver­dien­ten Ruhestand…