Nach der Weih­nachts­pau­se geht es für die Kulm­ba­cher Bas­ket­bal­ler nun in der Rück­run­de der Bay­ern­li­ga Nord gegen den Seri­en­mei­ster der letz­ten Jah­re, die DJK Schwein­furt. Die Spie­ler von Erfolgs­coach Klaus Lud­wig muss­ten in die­ser Sai­son uner­war­tet schon zwei Nie­der­la­gen ein­stecken, gehö­ren den­noch zu den besten Mann­schaf­ten der Liga. Im Hin­spiel hat­ten die Kulm­ba­cher nach einer tol­len Auf­hol­jagd nicht das not­wen­di­ge Glück auf ihrer Sei­te und muss­ten sich knapp mit vier Punk­ten geschla­gen geben. An die­se Spiel­stär­ke möch­te man vor hei­mi­schen Publi­kum wie­der anknüp­fen und mit einem Heim­sieg in das neue Jahr starten.

ATS Kulm­bach: Brown; Hansl; Koths; Schwa­bend­land, A.; Jung­bau­er; Arlt; Eckardt; Pietsch; Schwa­ben­land, P.; Malla­nik; Mitchell