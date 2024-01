Aus­stel­lung „Entro­pia: Die Kost­bar­keit des Seins“

In der KUNST­GA­LE­RIE MARI­ON KOTY­BA im Ober­hacken 3 in Kulm­bach fin­det am Frei­tag, den 12. Janu­ar 2024 um 18:00 Uhr die Ver­nis­sa­ge der Aus­stel­lung „Entro­pia: Die Kost­bar­keit des Seins“ statt.

Die in Han­no­ver gebo­ren Bea­ti­ce Nunold, lebt und arbei­tet als Phi­lo­so­phin, Künst­le­rin und Schrift­stel­le­rin seit 2023 wie­der in der Gemein­de Isern­ha­gen, am Nord-Ost­rand von Hannover.

Die Künst­le­rin setzt sich mit der Unord­nung der Welt, mit dem Ver­fall und dem wenig pfleg­li­chem Umgang mit der Natur auseinander.

Herz­li­che Ein­la­dung an alle Interessierte.

Die Aus­stel­lung kann vom 13.01. bis 23.02.2024 Do. + Fr. von 14:00 – 18:00 Uhr, Sa. von 12:00–15:00 Uhr und nach Ver­ein­ba­rung besich­tigt werden.

Ver­nis­sa­ge: 12. Janu­ar 2024 um 18:00 Uhr