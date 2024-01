Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Erst ran­da­liert, dann künst­le­risch betätigt

Am Sams­tag­abend, den 06.01.2024, kon­su­mier­te ein 47-jäh­ri­ger Erlan­ger mehr Alko­hol als gut für ihn war. Bei ihm wur­de im Ver­lauf der poli­zei­li­chen Sach­be­ar­bei­tung ein Wert von knapp 1,4 Pro­mil­le gemessen.

Der „Künst­ler“ (dazu spä­ter mehr) hielt sich am spä­ten Abend in der Erlan­ger Innen­stadt auf und geriet dort, aus noch unbe­kann­ten Grün­den, mit einem 59-jäh­ri­gen in Streit. Infol­ge des Strei­tes, schlug der „Künst­ler“ sei­nem Kon­tra­hen­ten ins Gesicht, wodurch die­ser nicht nur leicht ver­letzt wur­de und im Kran­ken­haus behan­delt wer­den muss­te. Durch die hin­zu­ge­zo­ge­ne Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, wur­de der Vor­fall auf­ge­nom­men und der Angrei­fer soll­te einen Platz­ver­weis erhal­ten. Die­ser war damit jedoch nicht ein­ver­stan­den, son­dern woll­te sich wei­ter betrun­ken und aggres­siv in der Innen­stadt auf­hal­ten. Er fing nun hier­bei auch noch an, die Poli­zei­be­am­ten zu pro­vo­zie­ren und woll­te die­se, sei­ner Aus­sa­ge nach, „zu Brei schla­gen“. Allei­ne gegen vier Poli­zei­be­am­te, gelang ihm dies jedoch nicht, die­se konn­ten ihn in Gewahr­sam neh­men, wobei er jedoch las­sen konn­te, sich dage­gen hand­fest zu weh­ren. Hier­bei wur­de kein Poli­zei­be­am­ter ver­letzt und der „Künst­ler“ konn­te letzt­end­lich in eine Gewahr­sams­zel­le der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt ver­bracht werden.

Hier konn­te er nun end­lich sein künst­le­ri­sches Poten­ti­al aus­le­ben und fing an, die Gewahr­sams­zel­le innen mit Kot zu bema­len. Nach­dem er sich etwas beru­hig­te, wur­de er nach eini­ger Zeit wie­der ent­las­sen. Vor der Dienst­stel­le konn­te er dann sein künst­le­ri­sches Werk fort­set­zen und beschmier­te die Fen­ster­schei­ben mit einem Leber­käs­bröt­chen, sowie die Ein­gangs­stu­fen zur Poli­zei­in­spek­ti­on mit Krei­de. Eben­so beschä­dig­te er noch ein Ein­fahrts­tor, bevor er sich end­lich auf den Heim­weg machte.

Fast unter­wähnt kann blei­ben, weil es lei­der mitt­ler­wei­le selbst­ver­ständ­lich ist, dass wäh­rend des gesam­ten Ein­sat­zes die ein­ge­setz­ten Beam­ten durch­ge­hend belei­digt wurden.

Den betrun­ke­nen Künst­ler erwar­ten nun diver­se Straf­an­zei­gen wegen Kör­per­ver­let­zung, Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te, Sach­be­schä­di­gung, Belei­di­gung u.a.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Wei­de­zaun­ge­rät im Wild­pfer­de­ge­he­ge entwendet

Bucken­hof – Im Tat­zeit­raum vom 05.01.24 – 06.01.24 ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter im Ten­nen­lo­her Forst ein Wei­de­zaun­ge­rät, wel­ches den Zaun des Wild­pfer­de­ge­he­ges mit Strom ver­sorg­te. Der Ent­wen­dungs­scha­den wur­de auf etwa 500€ geschätzt. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der 09131/760514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -