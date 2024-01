Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Bad Rodach – Betrun­ken in der Woh­nung randaliert

Am Sams­tag Nach­mit­tag wur­de die Poli­zei nach Bad Rodach geru­fen, weil ein 45-jäh­ri­ger in sei­ner Woh­nung ran­da­lie­ren soll. Da der 45-jäh­ri­ge gegen­über dem Mit­tei­ler äußer­te, dass er jeden Poli­zei­be­am­ten schla­gen wür­de, der in sei­ne Woh­nung kommt, wur­de die Adres­se mit meh­re­ren Strei­fen ange­fah­ren. Vor Ort war der Betrof­fe­ne ruhig, jedoch unein­sich­tig und unko­ope­ra­tiv. Ein durch­ge­führ­ter Alko-Test ergab rund zwei Pro­mil­le. Sein aggres­si­ves Ver­hal­ten fuß­te offen­sicht­lich auf sei­nen Alko­hol­kon­sum, wes­halb auch mit wei­te­ren Ruhe­stö­run­gen zu rech­nen war. Auf­grund der Gesamt­um­stän­de wur­de der Betrof­fe­ne in Gewahr­sam genom­men und in die Haft­räu­me der PI Coburg ver­bracht. Nach Anhö­rung durch einen Rich­ter wur­de der Gewahr­sam bis zum Fol­ge­tag bestä­tigt und er Mann hat­te nun die Mög­lich­keit einer­seits sei­nen Rausch aus­zu­n­üch­tern, ande­rer­seits über sein Ver­hal­ten nachzudenken.

Bad Rodach – Wohn­wa­gen aufgebrochen

In der Zeit vom 23.12.2023 bis 06.01.2024 hat­ten es ein oder meh­re­re unbe­kann­te auf einen Wohn­wa­gen, der dau­er­haft auf einem Gar­ten­grund­stück im Dammüllers­weg abge­stellt war, abge­se­hen. Sie ver­schaff­ten sich zum Grund­stück zutritt, indem sie einen Zaun nie­der­drück­ten. Auf dem Grund­stück ent­wen­de­ten sie ein Strom­ag­gre­gat, das mit Fahr­rad­schlös­sern gesi­chert war. Auch gin­gen sie den auf dem Grund­stück abge­stell­ten Wohn­wa­gen an, indem sie ein Wohn­wa­gen­fen­ster zer­stör­ten. Soll­te jemand ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, bit­ten wir sie, sich bei der Poli­zei in Coburg unter der 09561/645–0 zu melden.

Gleu­ßen – Bekann­te attackiert

Am 06.01.2024 kam es zwi­schen zwei Bekann­ten zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung. In deren Ver­lauf ver­teil­te der Mann an sei­ner Bekann­ten meh­re­re Kopf­nüs­se. Auf­grund der Kopf­nüs­se waren bei der Geschä­dig­ten deut­li­che Schwel­lun­gen im Gesicht zu erken­nen. Die Strei­fen vor Ort konn­ten den Aggres­sor schla­fend auf der Couch fest­stel­len. Die­ser wur­de aus dem Haus der Geschä­dig­ten ver­bracht. Da er sich mas­siv gegen die Maß­nah­me wehr­te wur­de er vor dem Haus zu Boden gebracht und gefes­selt. Dabei wider­setz­te er sich den ein­ge­setz­ten Beam­ten durch bei­ßen, tre­ten und schla­gen. Schluss­end­lich wur­de der Mann zur Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ver­bracht. Auf­grund sei­nes äußerst aggres­si­ven Ver­hal­tens und der im Raum ste­hen­den Straf­ta­ten wur­de ein Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, bevor er sei­nen Rausch in den Haft­räu­men aus­schla­fen durfte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unsi­che­re Fahr­wei­se auf­grund Alkoholkonsums

Küps – Ein 38-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer aus Forch­heim fällt durch sei­ne unsi­che­re Fahr­wei­se auf. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le wer­den alko­hol­be­ding­te Auf­fäl­lig­kei­ten bei dem Mann fest­ge­stellt. Dar­über hin­aus befin­den sich in der Mit­tel­kon­so­le des PKW zwei ange­trun­ke­ne Bier­fla­schen. Auf­grund der Umstän­de wird eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Kro­nach durch- geführt. Einen frei­wil­li­gen Atem­al­ko­hol­test hat­te der Mann verweigert.