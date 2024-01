Lie­be Nei­kerng­ner und Faschings-Narren,

der NCV wird auch die­ses Jahr, die tra­di­tio­nell zur Faschings­zeit erschei­nen­de „Nei­kerng­ner Faschings­zei­tung“ ab dem 25.01.2024 KOSTEN­LOS an den bekann­ten Aus­la­ge­stel­len aus­le­gen. Jedoch haben wir Spar­schwein­chen bzw. klei­ne Spen­den­bo­xen dazu­ge­stellt und wür­den uns über die ein oder ande­re Zuwen­dung freu­en. Die­se Spen­den wer­den aus­schließ­lich für die über­aus wich­ti­ge und unver­zicht­ba­re Jugend­ar­beit im Ver­ein verwendet.

Und natür­lich gibt es wie immer auch ein Preis­rät­sel. Wir hof­fen auf rege Beteiligung.

Wir wün­schen Euch hei­te­re Stun­den mit der „NFZ“

55 Jah­re NCV Veranstaltungshinweise

In unse­rem Jubi­lä­ums­jahr fin­den fol­gen­de Ver­an­stal­tun­gen statt:

1. Prunk­sit­zung: Sams­tag 27.01.2024

2. Prunk­sit­zung: Sams­tag 03.02.2024

Beginn der Ver­an­stal­tung jeweils um 19:11 Uhr, Ein­lass ab 18:30 Uhr.

Kar­ten ab sofort unter www​.kar​ten​vor​ver​kauf​-ncv​.de oder unter 09134–9090662, 17:00 – 20:00 Uhr.

Faschings­par­ty mit den Gerch­lis: 02.02.2024; Ein­lass ab 19:30 Uhr

Kar­ten ab dem 08.01.2024 bei Mode­haus Grau, Drucke­rei Stengl und Ede­ka Neu­ge­bau­er in Bai­er­s­dorf, sowie an der der Abendkasse.

Kin­der­fa­sching: Sonn­tag 28.01.2024

Ein­lass ab 13 Uhr, Kar­ten an der Tageskasse.

Alle oben genann­ten Ver­an­stal­tun­gen fin­den in der Mehr­zweck­hal­le der Mit­tel­schu­le statt.

Ladies Night: Don­ners­tag 08.02.2024

Ein­lass ab 19 Uhr, im Kol­ping­saal Neunkirchen

Kar­ten sind ab sofort unter www​.kar​ten​vor​ver​kauf​-ncv​.de oder an der Abend­kas­se erhältlich.

Faschings­zug: Diens­tag 13.02.2024

Faschings­um­zug 2024 – Möch­ten Sie selbst aktiv dabei sein?

Als Fuß­grup­pe oder auch mit einem Wagen durch die Stra­ßen von Neun­kir­chen zie­hen? Live mit­er­le­ben wie begei­ster­te Zuschau­er am Stra­ßen­rand jubeln und in guter Stim­mung sind. Dann mel­den Sie sich mit einer Grup­pe an unter: www​.ncv​-faschings​zug​.de

Infos zu allen Ver­an­stal­tun­gen fin­den Sie unter: www​.ncv​sel​au​.de

Ihr NCV