„End­lich konn­ten wir 2023 wie­der ein nor­ma­les Jahr pla­nen und fei­ern“, so Feu­er­wehr­vor­stand Jür­gen Kauf­mann. Zudem trägt auf Akti­ve­ne­be­ne und im Nach­wuchs­be­reich die Zusam­men­ar­beit mit ande­ren Orts­teil­weh­ren immer mehr Früchte.

Nach den coro­nabe­ding­ten Ein­schrän­kun­gen und Ein­bu­ßen hat­ten die Brand­schüt­zern wie­der Grund, zufrie­den Bilanz zu zie­hen. Mit star­ken Abord­nun­gen war der 137 Mit­glie­der zäh­len­de Feu­er­wehr­ver­ein bei der Christ­baum­ver­stei­ge­rung Plö­ssen, beim Herings­es­sen und Flo­ri­ans­tag in Spei­chers­dorf, bei der Fron­leich­nams­pro­zes­si­on sowie beim Jubi­lä­um der Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft Ram­les­reuth. Besucht wur­den die Kirch­wei­hen der Feu­er­weh­ren Wind­schen­lai­bach und Zeu­len­reuth, berich­te­te Feu­er­wehr­chef Jür­gen Kauf­mann. Mit Erfolg und gro­ßer Res­so­nanz orga­ni­siert wur­de ein ver­eins­in­ter­ner Preis­schaf­kopf, das Mai­baum­auf­stel­len, die Vater­tags­wan­de­rung, das Johan­nis­feu­er und das Dorf­fest. Mit­ge­stal­tet wur­de der Volks­trau­er­tag und der Weih­nachts­markt am Dorfplatz

40 Akti­ve, dar­un­ter drei Frau­en und sie­ben Dop­pel­mit­glie­der aus Plö­ssen, Zeu­len­reuth, Win­di­schen­lai­bach, füh­ren Kom­man­dant Chri­sti­an Hum­mer und sein Stell­ver­tre­ter Mar­tin Hei­er. 26 mal muß­ten sie aus­rücken, dar­un­ter zu zehn Brand­ein­sät­zen und einem ABC-Ein­satz. In 60 Aus­bil­dungs­übun­gen, dar­un­ter Atem­schutz­übun­gen in Spei­chers­dorf sowie Droh­nen­übun­gen, wur­de das Ein­satz­ge­sche­hen trai­niert. Die Lei­stungs­fä­hig­keit wur­de bei der Lei­stungs­prü­fung „Was­ser“ unter Beweis gestellt. Bei der Beschaf­fung lag neben Ver­bes­se­rung der Aus­rü­stung der Fokus auf dem neu­en Mehr­zweck­fahr­zeug. Zuver­läs­sig funk­tio­niert die seit Febru­ar aus­ge­roll­te digi­ta­le Alar­mie­rung, so Hum­mer. Auch die Sire­ne wur­de auf digi­ta­le Alar­mie­rung umge­baut. Der Pro­be­alarm erfolgt am drit­ten Sams­tag im Monat, nicht am vier­ten Sams­tag im Monat. Mit Sire­ne, digi­ta­ler und ana­lo­ger Alar­mie­rung, Mel­de­emp­fän­ger und App FF-Agent ste­hen nun vier Wege der Alar­mie­rung zur Verfügung.

Die Jugend­feu­er­wehr kann 2024 auf 50 Jah­re ihres Bestehens zurück­blicken. Anläß­lich des Jubi­lä­ums wird am 8. Juni der Jugend­lei­stungs­marsch der Inspek­ti­on IV in Kir­chen­lai­bach aus­ge­rich­tet. Unter dem Mot­to „Hel­fen macht Lau­ne“ betreu­en Jugend­wart Max Götz und Stell­ver­tre­ter Wolf­gang Schirm­er aktu­ell fünf Jugend­li­che und ein Mäd­chen aus Win­di­schen­lai­bach. Jugend­spre­cher sind Juli­an Schirm­er und Luca Kun­nert. Zwei Kin­der­feu­er­wehr­ler rück­ten nach, ein Jugend­li­cher in die akti­ve Wehr auf. Orga­ni­siert wur­den 46 Übun­gen. Mit Erfolg dabei war man beim Jugend­lei­stungs­marsch, beim Wis­sens­test, der Deut­schen Jugend­lei­stungs­span­ge und Jugend­flam­me. Ein gro­ßes High­light war auch die gemein­sa­me Ein­satz­übung mit der Kin­der­feu­er­wehr und der Jugend­feu­er­wehr Ram­les­reuth. 2024 ist im Unter­kreis ein Jugend­zelt­la­ger mit allen Jugend­feu­er­weh­ren der Gemein­de Spei­chers­dorf geplant

Zehn Jun­gen und sie­ben Mäd­chen zählt die Kin­der­feu­er­wehr. „Die Arbeit ist abso­lut loh­nens­wert“, , so Kin­der­feu­er­wehr­wart Nick Mül­ler. Unter den 30 Ver­an­stal­tun­gen wur­den 15 mal der Umgang mit Feu­er, die Erste Hil­fe und der Umgang mit Gerä­ten geübt. High­lights waren der Besuch der Atem­schutz­strecke und die Kinderflamme.

„Ihr berei­chert durch ver­schie­de­ne gesel­li­ge Ver­an­stal­tun­gen wesent­lich das Ver­eins­le­ben“, lob­te Bür­ger­mei­ster Chri­stan Porsch. Durch den Nach­wuchs sei die Zukunft gesi­chert. Das neue Ein­satz­ab­schnitts­lei­ter­fahr­zeug wur­de 2023 auf den Weg gebracht. Die Kosten 151750 Euro wer­den von Regie­rung und Land­kreis mit 24000 Euro und vom Feu­er­wehr­ver­ein mit 2400 Euro bezu­schusst. Die Lie­fe­rung ist für 31.3.2025 vor­ge­se­hen. Für das Fahr­ge­stell fehlt noch der Aufbau.

Zusam­men mit Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch, Kreis­brand­in­spek­tor Ker­stin Schmidt und Kreis­brand­mei­ster Jür­gen Küff­ner ehr­te Kauf­mann aus den Jahr­gän­gen 2020, 2021, 2022 und 2023 für 50 Jah­re Anton Engel­brecht, Bern­hard Stahl, Albert Heinl, Micha­el Kauf­mann und Bern­hard Barth, für 40 Jah­re Wolf­gang Stahl, Tho­mas Hart­mann, Ste­fan Koch, Gün­ther Barth, Gerd Zetl­meisl, Tho­mas Fürst, Franz Zetl­meisl, Rein­hard Heinl, Mar­kus Schmidt, Rai­ner Lutz und Micha­el Hart­mann. Für 25 Jah­re wur­den Chri­sti­an Bren­del, Mar­tin Schwarz­beck, Harald Zim­mer­mann, Wolf­gang Schirm­er, Man­fred Porsch, Tho­mas Nickl, Rudolf Hei­er, Alex­an­der Michl, Georg Hösl, Sieg­fried Schulz, Lars Lut­schin­ger, Fritz Fraun­holz, Micha­el Siko­ra und Chri­stof Busch geehrt. Für zehn Jah­re akti­ve Dienst­zeit erhielt Nick Mül­ler das Ärmel­ab­zei­chen. Beför­dert wur­den Juli­an Schirm­er (Feu­er­wehr­mann), Chri­sto­pher Jung­fer (Feu­er­wehr­mann) und Max Götz (Haupt­feu­er­wehr­mann).

Ter­mi­ne 2024